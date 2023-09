"Las medidas del Gobierno son bienvenidas porque la industria está pasando un momento complicado"

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pasado fin de semana un plan de pagos de deudas impositivas para casi 400.000 beneficiarios, entre micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro de todo el país, que se encuentren en situación de mora o incumplimiento con la AFIP.

Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, se refirió al respecto en el programa Metaverso, de Ciudadano.News: “Desde el punto de vista político, estas medidas son bienvenidas porque la industria está pasando un momento complicado, con una sumatoria de incumplimiento importante transversal en todo el país”.

Haciendo hincapié en el rubro de la construcción, Fernández explicó que las empresas tienen “primero, un problema financiero, con imposibilidad de seguir los cursos normales programados en las obras y eso está haciendo que las obras se vayan bajando. Segundo, tomando créditos descubiertos a altas tasas, que hace que las empresas se desfinancien y el tercer y último punto es en las deudas que están generándose con los entes como la AFIP y la Dirección Provincial de Rentas”.

Justamente, en este sentido es que el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina observa favorablemente “el reconocimiento de parte del estado nacional de intentar buscar un alivio”.

No obstante, reconocen que hasta ahora las medidas han sido anuncios y no está la letra chica porque no han salido las reglamentaciones de AFIP.

“Queremos ser prudentes para ver realmente a cuál de todas las empresas llega, porque el sector pyme está constituido conforme los valores de facturación”, sentenció.

Y agregó: “En el pragmatismo puro, estas medidas en el corto plazo a una empresa le pueden significar salvar una situación de coyuntura, entonces, ¿es lo ideal, lo deseable?, no, lo ideal y deseable es que hubiese armonía económica, estabilidad, que no hubiese inflación y que hubiese una posibilidad de programar a corto, mediano y largo plazo, nada de eso hoy está pasando”.