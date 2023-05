En el primer trimestre del año, Mercado Libre obtuvo un balance mejor de lo que se esperaba, con un aumento significativo en sus ingresos totales en América Latina.

Los ingresos monetarios totales alcanzaron los u$s 3.000 millones, lo que representa un crecimiento del 58,4%. Además, en comparación con el mismo período del año anterior, los ingresos aumentaron 35,1% en dólares.

Los tres principales mercados -México, Argentina y Brasil- mantuvieron un fuerte crecimiento en sus ingresos en dólares, con un aumento del 62%, 39% y 26%, respectivamente.

En los primeros tres meses del 2023, la compañía fundada por Marcos Galperin sumó 3,9 millones de nuevos usuarios, superando la marca de los 100,5 millones de consumidores activos.

El resultado operativo de la compañía en Latinoamérica alcanzó los u$s 340 millones, con un margen del 11,2% y un crecimiento del 145% en dólares.

En términos de dólares, el resultado operativo de México creció más de un 200%, mientras que en Brasil y Argentina aumentó un 70% y un 57%, respectivamente.

En cuanto a la ganancia neta, Mercado Libre alcanzó los u$s 201,4 millones, lo que se tradujo en una utilidad neta de u$s 4,01 por acción, lo que supone un crecimiento interanual del 208,5%. Además, la generación de efectivo operativo se mantuvo fuerte durante el periodo, permitiendo que la posición total aumentara en u$s 859 millones durante el primer trimestre del año.

En lo que respecta al negocio de e-commerce, los ingresos netos experimentaron un aumento interanual del 53,9% en moneda constante y del 31,2% en dólares, alcanzando casi los u$s 1,7 mil millones. El aumento del número de compradores únicos se aceleró en toda la región.

Los ingresos netos del sector fintech de Mercado Libre alcanzaron casi los u$s 1,4 mil millones, lo que supone un crecimiento del 40,1% en dólares y del 64,3% en moneda local. Esto permitió que la compañía se mantuviera por encima de la marca de mil millones por quinto trimestre consecutivo. En el mismo periodo, Mercado Pago registró un aumento del 24,3% en sus usuarios activos, superando los 44,5 millones.