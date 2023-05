Las causas que explican el limitado efecto de la tercera edición del programa 'dólar soja'

Los ingresos al Banco Central fueron de US$ 3.200 millones gracias al ‘dólar soja’, hasta ahora, pero no se tiene previsto extender esta medida más allá del 31 de mayo. El ministro de Economía, Sergio Massa, tenía como objetivo atraer unos US$ 5.000 mediante esta medida. Sin embargo, la cámara que representa a los principales exportadores de oleaginosas informó que no seguirán liquidando para aprovechar el tipo de cambio diferencial.

El economista Daniel Sticco, analizó, en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano News, el limitado efecto del último 'dólar soja' ofrecido por el Gobierno, pero también la situación del campo en la actualidad y el uso de las reservas por parte del BCRA.

"El Ministerio de Economía, que tiene, hay que recordarlo, a Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía, que se conocía en el sector privado y que era líder en sus estimaciones y el que más se aproximaba al relevamiento de expectativas de mercado que informaba el BCRA con respecto a la realidad; pero que desde agosto 2022, en el Gobierno acompañando a Massa, evidencia que los pronósticos de economía son de los 'señores del mercado'”, comenzó diciendo Sticco.

"Estimaban más de US$ 5.000 millones de dólares para la liquidación de la soja y con toda la furia, el fondo llegó a US$ 3.300 millones. Esperaban una inflación que iba a ser del 3,4% y estamos por mayo, en torno al 9 %. Así que el pronóstico no fue el esperado y la cosecha fue menor de la esperada. El Gobierno no buscó otros incentivos para los exportadores para compensar esa carencia”, dijo.

¿Por qué hay que darle un dólar diferencial al campo?

“Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, cuando hablamos del agro, está la parte agrícola y la parte ganadera. Ellos (por ambas ramas) no tienen el negocio asegurado. Justamente estamos frente a una de las peores cosechas en los últimos 80 años, que destrozó las expectativas de producción”, explicó el economista.

“El campo tiene que seguir pensando en el año siguiente, en la próxima campaña. Entonces, uno pondera, cuando mira la ganancia o el resultado que busca el sector agropecuario, es que tienen que estudiar la imprevisibilidad, que es un factor común, aclaró el economista para dar a entender las ‘ideas y vueltas’ que tiene ese sector económico", añadió el especialista.

“Cuando hay un problema de dicha naturaleza, siempre está el productor que tiene rendimientos y es diferente la renta o la productividad que tiene un productor pampeano, es decir, de la 'zona núcleo', como el de Sur de Córdoba, Sur de Santa Fe o Norte de Buenos Aires. Por otro lado, el productor de soja que está en Mendoza, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, enfrenta rendimientos menores”, aclaró Daniel Sticco.

"Cuando uno ve la producción y la venta de la máquina agrícola o las pick-up para uso agrícola, hay que ver dónde está concentrada la venta. Justamente hay zonas que siempre tienen más potencial y bueno, como este año se demora la siembra por la sequía, los pesos que tienen (los productores agropecaurios) como refugio de valor, los invierten en equipamiento. Yo creo que esa es una de las explicaciones", completó.

Dólar Soja de la primera edición vs. la última

Sticco analizó dos causas que para él explican el deterioro de adhesión del primer programa dólar soja hasta el tercero. “La primera tiene que ver con el ‘factor sorpresa’. El ministro de Economía sorprendió a los productores y exportadores agropecuarios. Ese factor sorpresa hizo que muchos participaran de la liquidación porque no sabían si se iba a prolongar o repetir", aclaró el economista para detallar donde estuvo el éxito del primero de estos dos programas.

"La primera propuesta fue muy importante, sin embargo, tampoco ahí se cumplieron las expectativas de los US$ 8.800 millones de liquidaciones. La otra razón es que las previsiones de cosechas se fueron ajustando y terminaron yendo ‘a la baja’", acaró Sticco al analizar el deterioro que sufrió el programa.

Sticco también reconoció que luego de las corridas financieras que hubo,” la brecha quedó muy grande, más allá del dólar diferencial. Recordemos que el ciclo agropecuario, es la caja con la cual el productor, el importador, vive el resto del año. Este tiene que financiar todo el proceso productivo y comercial de los próximos seis meses hasta que el ciclo vuelva a repetirse. Entonces siempre hay quien tiene un poco de prisa, más el fenómeno de la baja de precios internacionales y la aceleración de la inflación doméstica, son los que en definitiva hicieron que este tipo de cambio ya no resultara tan atractivo”, explicó para dar una idea de la evolución del problema según su entender.

"Muchos nos dijeron, me parece que se quedaron cortos (por la oferta del Gobierno). Tendrían que haber puesto un dólar soja a $300, más cerca de los $350. Sobre todo, que como ustedes saben muy bien, la Argentina es un bajo consumidor y entonces, no tendría impacto sobre el costo de vida, como si lo tendría el 'dólar malbec', por las economías regionales", dijo el experto.

“La verdad es que la causa por la cual el desempeño fue menor al esperado, fue porque influían varios factores, menor producción de la esperada, caída de precios externos y un tipo de cambio menos atractivo”, resumió el economista.

"Día a día vemos cómo el BCRA se hace de dólares, pero al mismo tiempo tiene que soltarlos para pagar importaciones que estaban demoradas. Se estima que hay más de US$ 12.000 millones de importaciones que estaban impagas y que el BCRA le va 'soltando’ al importador, a ‘cuentagotas’ para que pueda pagar", dijo Sticco sobre el cuadro de deudas en dólares y acumulación de reserva del Banco Central.

"Cuando empezó abril, las reservas (brutas) del Banco Central, estaban en US$ 35.000 millones de dólares. El dato provisorio de ayer, las ubicaron por debajo de US$ 33.000 millones, US$ 32.933 millones, o sea, que cayeron US$2.000 millones de dólares las reservas en solo un mes, a pesar de este ingreso de los US$ 3.000 millones de dólares de campo o el dólar agro", finalizó Sticco.