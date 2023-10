La licitación para servicios 5G cerró con una recaudación de casi US$ 900 millones

La licitación de espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G en Argentina cerró con una recaudación superior a los US$ 875 millones, que ingresarán al Tesoro nacional en los próximos 15 días hábiles, anunció este martes el ministro de Economía, Sergio Massa.

En un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Massa agradeció a las empresas Claro, Telecom y Movistar por participar en la subasta que representó para el Estado "la oportunidad del ingreso de casi US$ 900 millones en los próximos 21 días como parte del pago por uso de un bien público".

El también candidato a presidente por Unión por la Patria remarcó que esos recursos son "muy importantes en términos fiscales para el cumplimiento de metas, pero también en términos de valoración de bienes públicos y en términos de confianza del sector privado, en momentos en que pareciera que dominaba la incertidumbre política".

Massa subrayó que cada empresa invertirá alrededor de US$ 1.000 millones en el despliegue de antenas y de fibra óptica necesaria para dar servicios con esta tecnología.

Las tres firmas que brindan servicios de comunicaciones móviles sobre su propia red -Claro, Movistar y Telecom- fueron las que participaron de la subasta, que arrojó una recaudación de U$S 875.091.000.

En la licitación se concretó la adjudicación de 250 megas, sobre un total previsto de 300 megas, por un período de 20 años.

"Estamos muy contentos por haber logrado esta instancia. Podemos decir que Argentina empezó a andar el camino del 5G", remarcó al respecto el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, citado por Télam.

La empresa Claro se hizo del primer lote de 100 megahertz, por los que pagó U$S 350.052.000. Telecom hizo lo propio con el lote siguiente de 100 mghz, por el que ofertó U$S 350.026.000.

Por último, Movistar solo presentó propuesta por medio lote, es decir, 50 meghz, por el que ofertó U$S 175.013.000.

Inicialmente, el Estado argentino tenía previsto recaudar en esta licitación alrededor de US$ 1.000 millones, monto que no se alcanzó debido a que la oferta hecha por Movistar fue por 50 mghz y no por los 100 megas disponibles.

Al respecto, Ambrosini dijo a Télam que "quizás esperábamos más, pero esto es un ingreso genuino, que nos va a permitir darnos aire en una situación complicada".

El trabajo realizado desde el Enacom en los últimos dos años apuntaba a lograr un precio que tuviera en cuenta "la realidad económica" y en particular la situación de las empresas, indicó.

En cuanto a la modalidad de pago, las adjudicatarias cuentan desde este martes -debido a que ya fueron notificadas de la adjudicación- con hasta 15 días hábiles para "pagar el monto ofertado", que puede concretarse en distintos desembolsos a lo largo del plazo previsto.

Podrán hacer el pago en dólares o en pesos, tomando como tipo de cambio la cotización de cierre del dólar oficial del día previo a concretar el depósito. Hasta ahora las empresas no especificaron qué modalidad de pago adoptarán.

Los responsables de las empresas se limitaron a señalar que abonarán "según lo establecido en el pliego".

Además, coincidieron en calificar a la licitación como "un paso importante" para el sector y cada uno de ellos manifestó la satisfacción por la operatoria.

De qué se trata

La implementación de la tecnología 5G en las comunicaciones tiene dos líneas diferentes: el servicio de internet de las cosas, la robotización, la automatización de plantas industriales y, por otra parte, el tráfico de datos entre personas con un incremento de la velocidad en las comunicaciones.

Para Ambrosini, "la industrialización es el primer paso. Las automotrices, las mineras, esas empresas van a sacar ventaja rápidamente" de esta nueva tecnología, entre otras razones, porque "no hay que esperar el despliegue" de infraestructura porque se puede dar servicio sólo en una planta con una antena.

"Entre 14 y 16 meses es el plazo en el que se trabaja el despliegue para que llegue la tecnología al usuario final", que tendrá en su móvil la posibilidad de comunicar sin latencia.

Por su parte, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, subrayó que "la conectividad y la comunicación son derechos básicos" y, remarcó la importancia de que Argentina incorpore la quinta generación de tecnologías de las comunicaciones.

También el jefe de Gabinete del Enacom, Ariel Martínez, y el coordinador de Asuntos Técnicos del ente, Diego Leiva, precisaron que las importaciones que las empresas necesiten realizar para la infraestructura de 5G estarán cubiertas por un "régimen especial" que se plasmará en una resolución que se publicará en los próximos días.