La inflación de enero, una incógnita a despejar

El Gobierno nacional enfrenta en estos días situaciones complejas en medio del tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados, de cuya aprobación depende en gran medida avanzar o no en cuestiones importantes para Javier Milei.

Un alivio resultó que este miércoles el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el giro de US$ 4.700 millones, de los unos US$ 1.945 millones ya impactaron en las reservas del BCRA y otros US$ 840 millones se restarán este jueves.

El otro frente reside en la inflación, después que los precios sufrieran aumentos promedios del 211,4% durante el año pasado, batiendo un verdadero récord para nada positivo, ya que es, nada más y nada menos, la inflación más alta del mundo, por encima de Venezuela y El Líbano.

Por eso el índice de enero despierta muchas expectativas, sobre todo después del 25,5% que se registró en diciembre, que resultó el más alto en las últimas tres décadas.

El próximo miércoles 14 el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación de enero, el primer mes completo bajo la administración de Milei.

Y aunque el primer mandatario asegura que exhibirá una clara desaceleración respecto de diciembre -el 20% o inclusive por debajo-, algunos analistas económicos advierten sobre una cifra muy parecida a la de diciembre.

Tendencia a la baja

Por ejemplo, en la consultora LCG indican que el fuerte arrastre estadístico que dejó diciembre ya asegura un piso del 12% para enero, por lo que estiman que el primer índice del 2024 treparía a entre el 25 y 26%.

Por su parte, Equilibra indicó que la inflación de la primera semana del 2024 fue del 7% y se vio alimentada por las subas que se produjeron en el servicio de las telecomunicaciones, las prepagas, los combustibles y el transporte, entre otras. Es por esto que proyectan una inflación del 26% para el primer mes de 2024.

Son menos pesimistas en EcoGo, ya que aunque estiman que hubo un arrastre estadístico del orden del 10%, al que se suman los incrementos de los precios de los servicios regulados, proyectan que enero "rondará un 18% de inflación".

La fundadora de la consultora, la economista Marina Dal Poggetto, opina que es posible que la de febrero sea menor todavía. Además, estima que la incidencia de las tarifas es baja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Según los números que manejan otras consultoras privadas, la variación de precios durante las primeras dos semanas de enero confirman la posibilidad de que se presente una desaceleración respecto de diciembre y se ubique en torno al 20%.

Por ejemplo, el economista Juan Carlos de Pablo estimó la semana pasada que el IPC se ubicaría a la baja, cerca del 20%. “Esto lo digo porque en el primer mes, funcionarios (del Presidente para abajo) hablaban de 30% o 40% de inflación y yo pensaba que no era bueno que exageraran, que ya bastantes problemas tenemos”, expresó.

“De repente, la caída de la tasa de inflación es más rápida porque es una cuestión elemental. Podés mandar la lista de precios que quieras, pero luego tenés que vender y si no revisar la lista de precios. Esto es absolutamente fluido y dinámico", consideró.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso (LyP) coincide con De Pablo en que "el mes apunta a cerrar en el rango del 15% o 20%". Y detallaron que el incremento se registró en los rubros que "sinceraron precios que venían artificialmente atrasados: transporte, comunicaciones y medicina".

“Es esperable que en los próximos meses sigamos viendo variaciones mensuales de dos dígitos pues aún restan varios precios regulados por actualizar, como las tarifas de servicios”, explica el economista jefe de la consultora, Eugenio Marí.

En ese sentido, el Gobierno decidió postergar para marzo el aumento gradual del impuesto a los combustibles con el objetivo de no complicar el índice inflacionario de febrero. Funcionarios cercanos al Presidente no descartan la idea de “desdoblar” el índice para mostrar la diferencia entre el resultado con y sin tarifas.

En tanto, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA reflejó un incremento mensual de 19,6% en enero y del 242,2% anual.

“La tasa de inflación mostró un menor valor que el de diciembre pasado, a pesar del elevado arrastre estadístico, de cerca de 9% que marcó la dinámica de precios de diciembre, y refleja la tendencia de desaceleración que empezó la última semana de diciembre y se mantuvo a lo largo del mes de enero”, indicó la consultora de María Castiglioni y Camilo Tiscornia.

Cuándo sería de un dígito la inflación

También opinó sobre los números del primer mes del año el exministro de Economía Domingo Cavallo, quien sostuvo que "la inflación será del 26% en enero, un punto más que lo que indica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que marca un 25%".

Sin embargo, proyectó que para febrero y marzo los precios crecerán entre un 19% y 21%, "para llegar a abril con una desaceleración abrupta, que deje la inflación mensual en el 8%, la cual se replicaría en los siguientes meses hasta junio".

Pero el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, alargó las expectativas sobre la inflación de este año al expresar que a partir de julio podría llegar a un dígito si el Gobierno avanza con su plan de ajuste fiscal y monetario. A fin de año, según el experto, el IPC llegaría al 150%, frente al 200% estimado por las consultoras.