La Federación de la Ingeniería Civil y la promesa de Milei de eliminar la obra pública

La Federación Argentina de la Ingeniería Civil se refirió a una de las ideas más polémicas del presidente electo, Javier Milei. Federico Martí, presidente de la entidad, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano,News, destacó: “Creemos que la obra pública y las necesidades de infraestructura que necesita el país no hay que dejarlas de lado”.

Y agregó: “Una sociedad necesita infraestructura, no podemos, después de tanto tiempo de democracia, tener todavía 9 millones de habitantes sin agua potable, 20 millones de personas que no tienen red cloacal, 3,5 millones de personas que todavía no tienen vivienda o tienen viviendas precarias”.

-Javier Milei declaró que la obra pública estará en manos de privados...

-Por el momento, son sólo declaraciones en los medios. A partir del 10 de diciembre hay que ver a qué se le llama obra pública. Nosotros podemos llegar a definir varios tipos de obra pública desde el punto de vista del emprendimiento o desde la realización general. Hay que ver qué pasa con las obras públicas que son de cuestiones sociales que, desde el punto de vista de agua, saneamiento, de cambio de letrinas a baños sociales, ahí no hay forma de hacer una concesión, entonces, hay que ver cómo va a transitar o cuál será la línea de pensamiento que se tendrá que trazar con la obra pública.

-Han elevado un comunicado con puntos que consideran fundamentales para el país, ¿a qué apunta?

-Nosotros hacemos una proclama de 15 puntos fundamentales a los fines de contribuir al desarrollo económico y social del país. Planteamos que no se debe abortar el 100% de las obras en general porque si hay una necesidad, hay una obra de infraestructura que realizar.

-Independientemente de la proclama que realizaron, ¿habían tenido anteriormente la posibilidad de hablar con el presidente electo y plantear algunos puntos o marcando las miradas que van teniendo?

-Hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de establecer algún contacto con el presidente electo ni el equipo, todo es muy reciente. Estamos a la víspera de poder llegar a tener reuniones a los fines de plantear las definiciones de la Federación Argentina de la Ingeniería Civil indicando los puntos. La industria de la construcción genera un millón de puestos de trabajo entre formales e informales, con lo cual tenemos unos 45 mil profesionales de la ingeniería civil, ingenieros en construcción, en comunicación, hidráulicos, ingenieros en transporte, en recursos hídricos que están latentes de estas decisiones que se están por tomar en los próximos días. Hay que esperar un poco más para trazar la letra o una estrategia, veremos qué pasa en las próximas semanas.