El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, señaló que es necesario discutir la baja de retenciones al agro, en particular al trigo, el maíz y la soja. En caso de ganar el balotaje, abrirá una discusión con los sectores del campo para definir un plan que sería anunciado antes del 10 de diciembre.

Al respecto, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), opinó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News: “Debería decir qué es lo que piensa hacer con respecto a las retenciones y eso después se transforma en un compromiso para realizar en caso de que sea elegido, pero decir que no quiere hablar para hablar después del 20 puede ser cierto, como puede terminar siendo nada más que palabras que se diluyen”.

- ¿Cuál sería una buena reforma tributaria, impositiva para los productores?

-Lo que debería hacerse no solo es ir saliendo del sistema de retenciones que no lo tiene ningún país de Latinoamérica y muy pocos en el mundo, y a la vez, tener un escalonamiento impositivo en cuanto a Impuesto a las Ganancias que realmente vea una progresividad en donde no afecta a todos por igual y que discrimine entre pequeños, medianos y grandes productores o cualquier tipo de actividad de manera tal de que ese impuesto se parezca mucho a lo que es Brasil, donde el pequeño productor o empresario de pequeña escala exporta un 5% de Ganancia, el mediano aporta un 15% y el gran productor aporta el 35%.

- Hemos escuchado en reiteradas oportunidades al ministro Massa decir que el año que viene será bueno no solo por el nivel de exportaciones sino también por la campaña de producción que se tendrá en la parte agraria, ¿qué balance se hace desde la Federación Agraria Argentina?

-Con respecto a lo productivo, se vienen condiciones climáticas fundamentalmente buenas para poder tener una buena campaña, obviamente que lo económico, lo político y lo impositivo ojalá que esté la posibilidad de abordar esos temas y que realmente se puedan tratar con mucha contundencia para que realmente no sean solo lo productivo sino lo económico también que acompañe no solo a la Argentina sino a todos los productores.

- Basándonos en esto y pensando que para el 19 de noviembre tenemos dos escenarios, uno con Sergio Massa y otro con Javier Milei, ¿han tenido la posibilidad de hablar con Milei y plantear las inquietudes del sector?

-Sí, hemos tenido principalmente encuentros con los equipos de Javier Milei, hemos tenido contacto también con quienes hoy son funcionarios del Gobierno y que no se sabe bien cuál será el equipo supuesto que tendría Massa después del 20, pero con los equipos de Milei sí hemos estado hablando todos estos temas para poder ver y entender más fehacientemente cuáles serían las intenciones en caso de llegar a ser presidente. La intención de la reducción y eliminación de las retenciones está, la idea de lograr una unificación cambiaria también estaría, y generar las condiciones tanto impositivas como financieras como para que todos los productores o cualquier actividad pueda acceder al financiamiento, que es la herramienta que impulsa y motoriza la producción y obviamente detrás de esa producción la generación de empleo, el ingreso de divisas y el progreso.