La faena bovina creció casi tres puntos en mayo: ¿qué ocurre con el consumo?

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la industria frigorífica faenó un total de 1,15 millones de cabezas de hacienda vacuna en mayo de 2022, 2,9% más que en abril y 12,4% más que en mayo de 2021.

Si bien ha habido un aumento de consumo interno, en comparación del año anterior, el presidente de Ciccra, Miguel Schiariti, explicó en El Interactivo de Ciudadano News que esto fue "a raíz del cierre de exportaciones (en mayo pasado), cuando hubo un importante paro ganadero, que hizo que la faena cayera en valores importantes".

Pese a que Argentina se ubicó siempre como uno de los países con mayor consumo de carne, el funcionario entrevistado indicó que la tendencia a la baja "vino para quedarse".

"Si vemos el consumo de pollo y cerdo, hacemos 108 kilos de carne animal por habitante por año, que es un consumo realmente importante para un país como el nuestro que está casi cayéndose del mapa, en cuanto a lo económico", puntualizó.

Cortes Cuidados, ¿más problemas que soluciones?

Por otro lado, sostuvo que el programa Cortes Cuidados "contempla doce toneladas de carne, cuando en Argentina se consumen 180.000 toneladas de carne por mes. Solo se consigue en las grandes superficies, entonces no le sirve a quien se supone que está destinada esa promoción de carnes a precios baratos".

"Hay un gran esfuerzo por parte de los exportadores, un gran esfuerzo o no tanto por parte de los supermercados, porque gracias a esto aumentan su facturación y va gente a comprar carne que habitualmente en el supermercado no lo hace. Pero no le llega a consumidores del segundo y tercer cordón de los conurbanos de las distintas ciudades del interior del país", remarcó, aseverando que no es más que "publicidad política".

Y cerró la idea advirtiendo que "lo único que hicieron con esto es que la Argentina perdiera de mayo a mayo. Si hubiéramos exportado al mismo ritmo que el mes anterior, habríamos facturado 367 billones de dólares más que este año".

Cambio en el consumo

Por último, Schiariti destacó que el comportamiento del consumidor argentino cambió, pero que esto se da principalmente por los precios del mercado.

"La genética porcina como la aviar aumentó la producción; los precios se desvincularon de los precios de la carne, son más baratos, a punto que a pesar del aumento del pollo del año pasado, el promedio de un kilo de carne vacuna son más de dos kilos de pollo y casi dos kilos de carne de cerdo. El que termina mandando es el bolsillo", agregó.

Para cerrar, el dirigente de Ciccra expuso que la caída en el consumo la marcó "el final del Gobierno anterior y el principio de este" y, en términos porcentuales, significa un 8,9% menos, en relación al 2019.