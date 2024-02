La condición necesaria para bajar la inflación y cómo seguirá el dólar

Luego de conocer el dato de la inflación de enero, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Eugenio Marí, economista jefe en laFundación Libertad y Progresoquien expresó: "Nos estamos manteniendo con niveles inflacionarios altos y sería la mala noticia. Sin embargo, la buena es que está empezando a desacelerar. Entonces, nos mantenemos con niveles de inflación muy altos en términos mensuales, pero desacelerándonos".

"Recordemos veníamos del 25,5% en diciembre, enero 20,6% y en febrero estamos proyectando un IPC en torno al 17%. Ponderando el escenario de hace unos meses, lo que estamos viendo es de una gravedad enorme, pero un proceso que no se está acelerando”, apuntó.

-¿Qué pasará con el dólar en los próximos meses?

-El dólar oficial se va a seguir moviendo al 2% por mes y respecto a los dólares paralelos, que son el verdadero termómetro, ahí va a depender qué pasa en términos políticos. Si, en cambio, empiezan a pasar cosas como lo que ocurrió con la Ley Bases, que el Gobierno no consigue apoyo político para las reformas, ahí lo que vamos a empezar a ver lo contrario: los dólares paralelos despertándose y la brecha subiendo.

-¿Hay posibilidad de otra devaluación?

-Estamos en un esquema económico de transición que implica que el Gobierno está recomponiendo reservas en el Banco Central. Ordenando los vencimientos de deuda para la primera mitad del año y también incluyó la parte del FMI. Lo que llamamos un plan de estabilización, que es un programa para empezar a bajar la inflación rápido y consideramos que es algo que tiene que aparecer en el segundo trimestre del año: abril y mayo.

-¿Es necesario salir del cepo?

-Si Argentina no sale del cepo, no podemos empezar a hablar de ninguna baja de la inflación. Sería un país con muchos tipos de cambio, muchos dólares y no es un país en el cual puede empezar a bajar la inflación, y que la economía se empiece a recuperar de manera sostenible. De esta manera, la idea de salir del cepo es una condición necesaria para empezar a hablar de bajar la inflación.

-¿Por qué el Gobierno está comprando dólares y la gestión anterior no pudo hacerlo?

-La gestión anterior estaba empecinada en tener un tipo de cambio que no tenía nada que ver con el tipo de cambio de mercado. Por lo cual, el Banco Central te ofrecía un dólar barato y todos queremos esos dólares regalados. Entonces, nadie está dispuesto a venderle a un Banco Central que te paga un dólar barato. Recordemos que la administración Milei partió de la base de decir el dólar oficial ya no es más 350, 360 como estaba en ese momento, sino que es 800 y eso fue un sinceramiento del tipo de cambio que fue la señal para que los exportadores vendan. Para que los que buscaban comprar un dólar regalado tuvieran en cuenta que el Banco Central ya no estaba regalando la moneda extranjera.