La clase media se extinguió en Argentina y esa gente pasó a ser pobre

Desde hace casi dos décadas la econmía de Argentina no avanza y junto con eso, los altos índices de inflación de los últimos años hizo que la clase media desaparezca. En los años 90 y principios de los 2000 en el país, existía: la clase baja, la clase media y la alta, pero con el correr de los años la brecha se agrando y hoy solo existe la clase alta y la baja, esto ocasionó que miles de personas que se consideraban clase media y que con el sueldo mensual podían ahorrar, hoy son clase baja y el sueldo solo les permite vivir y comer.

Muchos analistas, comenzaron a preguntarse ¿Qué sucedió? Es por eso que, Juan Pablo Chiesa, abogado especializado en empleo y políticas públicas, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó sobre la situación de la clase media en Argentina.

"La clase media siempre se la catalogó como la clase media trabajadora. Trababan ambos 6/8 horas, pero podía irse de vacaciones a otros países, cambiaba el auto cada dos años. Esto se terminó. Ahora la clase media quedó destruida", comenzó expresando.

Asimismo, Chiesa destacó que hay seis millones de trabajadores privados en Argentina, y menciona los bajos salarios y la falta de oportunidades laborales. Afirma que la clase media ha sido destruida y que ahora hay una creciente pobreza y miseria en el país:

"Ahora 6 millones de trabajadores ganan entre 200 y 300 mil pesos promedio y hoy nadie vive con eso en el país". A partir de esto consideró que ganando esto, se vive, pero no con ciertas comodidades. "No se puede ir al cine, no se pueden hacer pedidos, no se pueden ir de vacaciones ni comprar ropa como la compraba antes".

Y como consecuencia "hoy existe pobreza extrema que se ha agrandado y una indigencia total, que es un sector minoritario pero que también creció".

También comenta sobre la importancia de la educación y la necesidad de políticas públicas de empleo para revertir esta situación, es por eso que indicó: "Tenemos que conseguir en diciembre que haya un cambio y un cambio de generación social, porque si no comenzamos con la reeducación vamos a entrar en decadencia".

Entonces, insinuó en que "hay que eliminar los planes sociales y comenzar a acompañar a esa población de otra manera, dándoles trabajo y educación" para que salgan adelante.

Lamentablemente, hablando del presente, manifestó que Argentina, vive de "crisis en crisis" y que estamos transitando una que pronto puede "colapsar".

Sin ir más lejos, consideró que los gobernantes como Sergio Massa, lo que están haciendo es "aguantar hasta fin de año" para evitar perder las elecciones. Pero, el mayor inconveniente es que "no hay una solución certera".

Por eso, pronosticó que "después de agosto podemos llegar a tener una inflación altísima y un dólar que supere los $1.000".

Finalmente, expuso que" la única solución podría ser que en medio de la inflación el presidente que entre realice unas modificaciones estructurales, impositivas, modernice leyes laborales, se muestre al mundo, unifique la moneda y le de confianza a tu peso, pero si no lo hace, Argentina colapsará".