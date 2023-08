La CAME propone mayor interrelación regional de los gobernadores

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene trabajando para establecer trabajo de bloques entre las provincias de las distintas regiones, y en ese contexto arrancaron las reuniones para mejorar la interacción y relación entre los distintos núcleos empresarios del área de Cuyo.

Así, es que Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, estuvo en la provincia y Ciudadano News dialogó con él en El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) donde indicó: “Es un placer estar en la provincia. Estuvimos trabajando desde ayer con el comité de la Federación Económica de Mendoza, y hoy tuvimos una reunión con el grupo Cuyo, que son las tres provincias de Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza".

Sobre la finalidad en sí precisó: “vamos a comenzar este trabajo para hacer el mismo que venimos haciendo en el norte grande con las 10 provincias, con los 10 gobernadores, y también lo estamos haciendo en Patagonia con las 6 provincias y fortalecer este grupo Cuyo para trabajarlo en bloque”.

“Nosotros desde CAME creemos que la Argentina se debe desarrollar en regiones y se deben construir las políticas en regiones”, remarcó.

Sobre esta modalidad, opinó que “enriquece mucho, porque no solo es toda la experiencia de todo el país, sino también a esta vasta región respecto a la economía regional, que es referente en el país, donde se sacan muchas conclusiones y se trabaja en acciones y gestiones específicas”.

Yendo a las particularidades del temario enfocado, el presidente de CAME explicó: “Acá hay un tema fundamental con el agua, algo que se viene trabajando desde CAME, del sector de economías regionales, así que trabajando en eso también vamos a tener una reunión el martes al mediodía con la secretaria de Energía, donde vamos a manifestar ese tipo de acciones y cuáles son las alternativas de financiamiento que tiene la zona de Cuyo".

"Y como había anunciado el ministro Massa, pero además qué tipo de acciones más de financiamiento puede llegar a tener para paliar esta situación del agua”.

Cerrando ese tema, dejó claro que “las acciones que se llevan adelante por regiones indudablemente son mejores y tienen mayor fuerza”.

Saqueos

El referente, en otro tramo de la entrevista, fue consultado sobre cuál es la posición de CAME ante los saqueos que se han vivido en el país: “Ante estos hechos de vandalismo, delincuencia, que las entendemos porque las vivimos día a día, dificultades que hay en la macroeconomía y que pega de lleno a la microeconomía y por supuesto a la misma población y a los sectores pymes del país, nosotros trabajamos con todos los ministerios de Seguridad de cada provincia, mantenemos una línea directa con el Ministerio de Seguridad de la nación, con el ministro Aníbal Fernández, para evacuarnos las dudas y todas las dificultades que tenemos”.

Además aclaró, agregando: “inclusive poder verificar las informaciones que tenemos para que puedan llevar adelante cualquier tipo de acción preventiva, y en el caso como ha sucedido, pueda actuar lo antes posible la fuerza de seguridad”.

Frente al temor de que puedan seguir produciéndose, o incluso incrementarse en su virulencia, González consideró: “Es difícil saber si la situación está controlada; hay mucho movimiento que no tiene una verticalidad y eso hace le imposible a los ministerios, a las fuerzas de seguridad, poder identificar”, y entiende que “por eso la colaboración interna, nosotros no colaboramos con la difusión, sino trabajamos directamente a través de los presidentes de las cámaras y nos manejamos en línea directa con los ministros de seguridad de cada provincia como a nivel nacional”.

Incertidumbre económica

A su vez, sobre la inestabilidad económica del país a la que el mismo hizo referencia, amplió: “Estamos preocupados y muy ocupados porque esta situación de la macroeconomía Argentina nos pega de lleno; no tenemos precios de referencias muchas veces, y aún más, no tenemos certidumbre sobre en qué momento vamos a reponer un stock vendido, ese stock cuando se vende muchas veces no sabemos si estamos vendiendo bien, a un buen margen, o a un margen a perdida, por eso trabajamos mucho en relación a eso”.

“Tratamos de sobrellevar de la mejor manera pero indudablemente esta macroeconomía, los sectores que están representados en CAME, no estamos en esa mesa, lo tiene que definir el gobierno nacional a través del Ministerio de la Nación junto a las empresas que generan el precio de base, el cual el gobierno tiene que dar la certeza y la tranquilidad a cada empresa para que pueda seguir produciendo, y generando esa estabilidad que, automáticamente, va a bajar a la microeconomía”, finalizó.

Producción periodística Daniel Gallardo