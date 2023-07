La CAME analizó el presente de las pymes nacionales en plena campaña electoral

El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), demostró una desaceleración de la actividad de las pymes de un 0,6% en comparación con junio del año pasado.

Ante este contexto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Salvador Femenía, secretario de prensa de la CAME, para conocer en detalle la situación de las pequeñas y medias empresas del país.

-¿Qué opinión le merecen las medidas anunciadas por Sergio Massa respecto a alivio fiscal para las pymes?

-Son un alivio. Tienen que ver con la privación del 30% del impuesto al cheque, de la eximición de los regímenes de retenciones y proyecciones de IVA: es un alivio, la igualación de todos los anticipos de ganancias para sociedades, que antes era el 25%. Son viejos reclamos de CAME, y ahora estas medidas que tienen que ver con lo económico, aunque faltan las reglamentaciones y aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, el aumento del impuesto a las importaciones, ya estamos complicados con el tema.

-¿Qué problemas hay con las importaciones?

-Tenemos problemas de importación, de diferimiento de los pagos, que ha impactado también en la producción y, la verdad, es un momento complicado. Las medidas no nos terminan de beneficiar, no podemos ver el beneficio. Entendemos el momento, pero realmente también hace rato que esperamos tener un horizonte de mayor previsibilidad. Entonces, quizá tenga que ver con el acuerdo con el FMI, pero en la coyuntura no nos beneficia ni da alivio.

-¿Cuáles son los insumos que antes eran normales, pero ahora con casi inalcanzables para las pymes?

-Con la pandemia se encareció la logística, que justificó también algunos aumentos en algunos rubros y eso no se terminó de acomodar. Los precios de la logística internacional quedaron altos y después vino el tema de la falta de gasoil, la falta de cubiertas y hoy tenemos en general complicaciones para conseguir insumos. Eso termina impactando en el precio y a nosotros también nos perjudica en forma indirecta porque también tenemos una pérdida de rentabilidad, no podemos trasladar todo a los precios, ya que no somos formadores. Si aumentamos todo lo que nos viene como costo, seguramente, se nos caerán las ventas.

¿De todas las propuestas que escuchan en la campaña electoral, cuáles de políticas economías reivindican y cuáles propondrían?

- Lo que tomamos como valor es equilibrar las variables económicas y eso implica todo lo que nos afecta hoy. Sobre todo, del proceso inflacionario, el déficit fiscal, la baja de la presión tributaria, pero esperamos propuestas puntuales hacia el sector, diferenciadas, porque hace mucho tiempo que venimos bregando por propuestas que contengan algún régimen diferencial para nuestro sector. Somos el de mayor número dentro de la estructura económica argentina. Valoramos que se diga que se va a equilibrar la economía. Después de las PASO se van a conocer las fórmulas definitivas y poder escuchar sus propuestas. Ojalá, que los candidatos puedan venir a la CAME y escuchen nuestros reclamos.

¿Qué pasa con las pymes últimamente, están cumpliendo sus metas, sus entregas?

-Hoy estamos con una actividad comercial en baja y de los últimos doce meses, uno solo fue positivo, que fue diciembre. Tenemos todo el segundo semestre, teniendo en cuenta, que se complicó todo con la salida del ministro (Martín) Guzmán y de ahí venimos con caída en comercio y complicaciones en la producción. Estamos todos con un panorama muy complicado, donde no hay cumplimiento de metas. Hoy lo que se trata es de poder subsistir como empresa.

- ¿Qué necesita el sector pymes en cuanto a reforma laboral?

-Desde CAME pretendemos que haya una modificación de las leyes laborales y de las cargas que tienen los sueldos. No estamos hablando de quita de derechos bajo ningún concepto, simplemente, nos gustaría tener acuerdos con el sector sindical y coincidir en las reformas que hay que hacer porque no podemos sostener este peso que tienen las cargas sobre los sueldos. Otros de los temas es la conflictividad laboral. A esto se sumó el encarecimiento de la actualización de los juicios laborales, que son confiscatorios e implican por su aplicación una reforma indirecta a la Ley de Contrato de Trabajo en lo que se refiere a indemnizaciones.

- ¿Qué consecuencias trae todo lo mencionado?

-Todo eso atenta contra el trabajo y el sector pyme es responsable del 70% del trabajo registrado. Necesitamos que las relaciones sean más equitativas. Sin quitar derechos, pero reconocer que quien pone el riesgo y toma trabajo, también necesita un horizonte más previsible en cuanto a la relación laboral.