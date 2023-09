La AFIP habilitó un sistema de reclamos para el programa Compre sin IVA

El Gobierno nacional implementó la semana pasada el programa Compre sin IVA, por el cual los ciudadanos obtendrán un reintegro del impuesto con un límite de hasta 18.800 pesos mensuales por persona.

Sin embargo, algunos usuarios reportan que no recibieron dicho reintegro en sus cuentas bancarias. Ante esta situación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó un mecanismo para realizar reclamos y poder solucionar este inconveniente.

El beneficio del programa Compre sin IVA se aplica a las compras realizadas con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas bancarias en entidades financieras. El reintegro será realizado en un plazo no mayor a 48 horas hábiles luego de la compra.

Para aquellos que no han recibido el reintegro correspondiente, la opción es realizar el reclamo ante la AFIP. El trámite puede ser realizado completamente en línea a través de la página web oficial del organismo.

En el formulario del Programa de Asistencia al Usuario, se deberán completar los datos personales como nombre y apellido, razón social, CUIT, CUIL o número de documento, número de teléfono y dirección de correo electrónico, así como también un detalle del reclamo.

También se encuentra disponible una línea telefónica de atención al público de la AFIP (0-800-999-2347), que opera de lunes a viernes en el horario de 9 a 16.

Es importante tener en cuenta que la AFIP establece algunas condiciones en las cuales los reclamos no serán tenidos en cuenta, como, por ejemplo, si se presentan sin la información necesaria, si los datos de identificación son falsos o no se puede verificar su autenticidad, o si el motivo del reclamo no resulta claro y no se puede establecer contacto con el reclamante.

En cuanto a los plazos para la devolución del IVA, una vez que la persona realice la compra con tarjeta de débito, el reintegro se acreditará automáticamente en su cuenta de ahorro.

El programa Compre sin IVA alcanza a diversos grupos de beneficiarios, como jubilados, monotributistas, beneficiarios de pensiones y asignaciones universales por hijo, entre otros. Para verificar si se está incluido en el programa, se puede hacer una consulta en el sitio web de la AFIP.