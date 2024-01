Informe advierte que la ampliación de la brecha cambiaria apunta a una hiperinflación

La Fundación Libertad y Progreso realizó un informe, basándose en estadísticas oficiales, donde se señala que el continuo aumento de la brecha cambiaria deja al tipo de cambio financiero en niveles reales semejantes a febrero de 1989, seis meses antes del primer pico hiperinflacionario y del valor, de dicho dólar, en agosto del mismo año.

Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, evaluó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, la brecha cambiaria y el abanico de posibilidades de una hiperinflación. Esto nos dijo:

“Lamentablemente, lo que uno está observando en este momento cuando se habla de que se agranda la brecha es en realidad que el poder adquisitivo del peso está cayendo. Y eso se refleja... como cualquier variación de cualquier moneda del mundo, el franco suizo, el dólar, el euro, en donde primero se refleja es en sus mercados cambiarios. Por supuesto, estamos hablando de mercados cambiarios libres y en el caso de la Argentina, el mercado cambiario libre, dado que tenemos cepo, son los paralelos. En estado de cepo, el Banco Central fija arbitrariamente el tipo de cambio”.

Aldo Abram, Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso

Abram continuó: “Lo que estamos viendo es una pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda que, esta vez, a diferencia de lo que ocurría hasta el 10 de diciembre, no tiene que ver con un exceso de emisión de pesos por parte del gobierno, porque la verdad es que casi no aumentó la cantidad de pesos en el mercado, pero sí por las dudas que se están planteando respecto de este cambio de rumbo. Cuenta con el voto mayoritario, pero parece no contar con el aval del resto de la dirigencia política y de la dirigencia en general. Y si no hay cambio de rumbo, pues volveremos a lo que estábamos viendo antes del 10 de diciembre y eso, lamentablemente, es volver a un proceso hiperinflacionario, que es lo que dejó el anterior gobierno y que tuvo un impasse, hasta ahora”.

Las razones del impasse inflacionario

“Primero a que se dejó de emitir, eso es un punto importante, pero también a esta esperanza que duró semanas antes de que asumiera Javier Milei como presidente y algunas semanas después, esta esperanza de que efectivamente la Argentina tuviera un futuro de normalidad”.

Caída del poder adquisitivo

“El tema es cuánto se va a perder en los próximos días el poder adquisitivo del salario de los argentinos. Sí, lo de desregular es un montón y el mercado, ojo, que somos todos nosotros, los principales demandantes de pesos, somos todos los argentinos. De hecho, lo que vos estás viendo hoy es una pérdida de poder adquisitivo, justamente porque los argentinos hemos vuelto a dejar de demandar pesos. Un mecanismo... defensivo que hemos aprendido allá, lamentablemente, por casi ochenta años de maltrato desde el Banco Central y estafa permanente. Si es algo que hemos aprendido es a evitar que nos estafen desde el Banco Central, sacándonos pesos para financiar al gobierno con impuestos inflacionarios y lo que hacemos para eso es demandar cada vez menos pesos”, reflexionó el economista.

Deshacerse de los pesos

“La realidad es que este mecanismo defensivo es viejo, lo hemos estado usando durante los dos, tres últimos años con fuerza. Y no es que solamente este mecanismo defensivo se da porque vamos corriendo a comprar dólares, cosa que es cierto, en una medida o una parte de la población se defiende así, pero la mayoría de la gente, la gente de bajos ingresos, también se defiende. Cobra el sueldo y sale corriendo a comprar todo lo que es no perecedero que va a necesitar a lo largo del mes porque sabe que después lo va a tener que comprar más caro si va más tarde, y se queda con lo mínimo posible en los bolsillos de pesos como para pagar el transporte, pagar todo lo que sea perecedero hacia adelante. Pero ese sacarnos los pesos, ya sea contra dólares o contra bienes, lo que implica es una baja de la demanda de pesos. Y si baja la demanda de cualquier cosa, lamentablemente también baja su precio. Y acá de lo que estamos hablando es que a toda la pérdida de poder adquisitivo que se genera con emisión, que eso no está pasando ahora, pero sí estuvo pasando hasta el 10 de diciembre, le tenés que sumar la pérdida de poder adquisitivo porque la gente se defiende dejando de demandar pesos y eso es lo que te genera justamente un proceso hiperinflacionario”, esbozó el entrevistado.

La quita de medidas fiscales

“Yo creo que lo que hemos visto en estos últimos días ha influido bastante porque una de las partes importantes que yo acabo de mencionar para que... este momento donde estamos yendo a una hiperinflación es justamente que se dejó de emitir pesos y eso se puede hacer siempre y cuando el gobierno no le demanda emisión de pesos al banco central para financiar excesos de gastos como se venía haciendo hasta el 10 de diciembre. Si volvemos emitir para financiar al gobierno porque resulta que no logramos reducir ese exceso, es un camino de vuelta a la hiperinflación, como veníamos hasta el 10 de diciembre. Estamos jugando, nos guste o no, en el filo del precipicio, pero bueno, yo creo que las reglas democráticas son estas, hay que discutir las cosas en el Congreso”.

“En todo caso lo que habrá que hacer es pedirle a nuestra dirigencia política en el Congreso que este juego en el límite para buscar consensos... no nos haga caer en todo caso en el precipicio, que lo hagan con responsabilidad, pero bueno, es lo que manda la democracia republicana”.

Dolarización cercana o lejana

“Si estamos hablando de una dolarización ordenada, no estamos cerca, hay que lograr un banco central que sea solvente, nosotros en este momento, porque así lo ha dejado el gobierno anterior, tenemos un banco central absolutamente quebrado. Lo dejaron no solamente sin reservas propias, sin un solo dólar propio del Banco Central, sino usando más de 10.000 millones de dólares que eran ajenos, para que se den una idea del grado de quiebre que tenía el Banco Central. Ahora, por lo menos, hemos logrado recuperar un poco de esa solvencia, solamente estamos usando 7.000 millones de dólares ajenos. Y en términos de deuda remunerada, para que la gente se dé una idea, que es como se endeudó el Banco Central pagando tasa de interés, si en este caso, era más del doble de todos los pesos que daban vuelta que tenemos los argentinos. O sea, hay que recuperar la solvencia del Banco Central para poder justamente decir un día, mirá…, tráiganme los pesos que ustedes tienen y yo al tipo de cambio, que es de mercado, les doy los dólares, eso hoy no se puede hacer”.

La hiperinflación conduce a una dolarización desordenada

“Una hiperinflación te lleva a una dolarización desordenada y lamentablemente la única forma de salir de una dolarización desordenada y la dirigencia política en general y la dirigencia digamos empresarial, intelectual, profesional y gremial deciden que no vamos a cambiar de rumbo bueno no dolarizaremos, pero debemos manejarlo de la mejor forma y no como en todo caso algunos querrían”.

“La hiperinflación es el grado de empobrecimiento al que se lleva al conjunto de la sociedad. Pero particularmente a la gente de menores ingresos. Te lleva al borde de la disolución social. Por eso yo creo que el compromiso de toda nuestra dirigencia, de vuelta hablo de toda nuestra dirigencia en general, tiene que ser evitar una hiperinflación. Lo que pasa es que, claro, ¿qué sucede en estos momentos? Hay parte de las corporaciones empresariales, intelectuales, profesionales, gremiales, que se benefician gracias a un montón de regulaciones, privilegios y subsidios haciendo plata, a costa del bienestar de los argentinos, entonces cuando vos los amenazas con sacarles esas regulaciones, esos privilegios y esos subsidios, de vuelta los pagamos el resto de los argentinos, pero a mí me parece que los legisladores tienen que ser bien responsables y priorizar el interés del conjunto de la sociedad, porque... no es muy justo que el resto de los argentinos estemos haciendo un sacrificio fenomenal para resolver los problemas que dejó el anterior gobierno y resulta que hay ciertas corporaciones que no solamente no hacen el sacrificio, sino que encima nosotros le tenemos que pagar para que sigan haciendo plata”, concluyó el economista.