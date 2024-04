“Hay preocupación en el sector, pero también optimismo por el futuro”

La actividad metalúrgica registró en marzo una caída del 17,7% interanual y del 2,8% con relación a febrero, según dio a conocer el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

José Luis Ammaturo, secretario general de la Cámara Argentina de la Industria Metalúrgica (CAMIMA), conversó con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, en el cual afirmó: “Estamos esperanzados más que preocupados porque pasamos de un 2023 muy complicado, donde no teníamos insumos importados para nuestra actividad, con mucha incertidumbre dado por lo político, a un cambio de paradigma”, y agregó: “Los empresarios especialmente tenemos que ser optimistas, si no lo somos realmente no podríamos tener una empresa”.

“Por supuesto que hay una preocupación esperando que esta transición que entendemos que es necesaria va a terminar en poco tiempo o relativamente en poco tiempo y dar lugar a las reformas que necesita la economía argentina. La inflación es un gran problema, un gran problema que hemos llevado a cuesta durante décadas, es necesario terminar con eso, creo que estamos sufriendo las consecuencias de décadas de inflación; ahora, terminando con la inflación, no va a venir la inversión, la economía no va a renacer, hay que ir sobre modificaciones de base de la economía para que esto se produzca y esas modificaciones de base son el sistema impositivo, que es realmente aplastante”, detalló el empresario.

-Pero nada de eso cambió hasta ahora…

-No, todavía no ha cambiado nada, solamente lo que observamos es que desde el Gobierno nacional están preocupados por bajar el gasto público y, consecuentemente con eso, bajar la inflación, que es un flagelo que no solamente afecta a la industria, al comercio, sino fundamentalmente a los trabajadores.

-El titular de ADIMRA, Elio del Re, manifestó una cuestión muy puntual respecto al proyecto de la Ley Bases, donde se incluye un llamado Régimen de Grandes Inversiones, el RGI, donde se permitiría la importación de bienes de capital sin participación de industrias nacionales, ¿esto ustedes lo están viendo?

-Por supuesto que lo estamos viendo y tenemos la misma preocupación que tiene el resto del sector metalúrgico, no queremos una apertura indiscriminada de la importación de bienes de capital que afecte a nuestras industrias, pero no es simplemente por una protección porque sí, sino que está ligado a que si no se hacen las modificaciones de base en la Argentina, la industria no puede competir porque está en situaciones desfavorables con el resto del mundo. Los impuestos agobian y, cuando vendemos nuestros productos, vendemos 40% de impuestos en el costo, así en toda la cadena de valor y, además, con este sistema laboral que nos produce mayores costos, por eso es que insistimos tan fuertemente en esos cambios.

-¿El empleo en el sector cómo se está comportando? ¿Están habiendo despidos o suspensiones?

-En el caso de las pymes, tratamos de mantener a nuestro personal porque nos lleva mucho tiempo poder formar a un operario, a los torneros, limadores, gente que son de oficio y que lleva muchos años su formación. Ante una situación de crisis o una baja de trabajo, se torna a bajar las horas extras, se buscar hacer reparaciones, pero se trata de mantener el personal, con este ímpetu que tenemos los empresarios de optimismo pensando que el futuro va a ser siempre mejor.