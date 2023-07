Este próximo jueves se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de junio y, según el relevamiento de consultoras privadas, habría una desaceleración en la inflación por segundo mes consecutivo.

En tanto, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que publicó la semana pasada el Banco Central, las consultoras encuestadas estimaron una inflación del 7,3% para el sexto mes del año, una cifra menor al 7,8% de mayo.

“Habrá alguna desaceleración. Es positivo que la inflación sea más baja que los dos meses anteriores, pero hablar de inflación del 7% o algo más alto no resulta alentador”, afirmó Fernando Marengo, economista de BlackTORO Global Investments en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

-Se ha registrado una baja de la actividad económica bastante notable...

-La desaceleración inflacionaria no es algo alentador en este caso, porque es una combinación de un tipo de cambio que se estabiliza, que uno diría que está bueno que el tipo de cambio no se dispare como pasó meses anteriores, pero cuando va a un ritmo por debajo de la inflación el tipo de cambio se va retrasando y en algún momento habrá que ajustarlo.

-Al respecto del último informe del relevamiento de las expectativas de mercado, las consultoras privadas estiman que la inflación anual rondaría 142%, ¿coincide?

-Como hay tanta incertidumbre, uno trabaja con escenarios, relacionados con la obtención de financiamiento externo, sea el FMI, los BRICS, China, el que fuere y la condicionalidad de ese crédito. En el escenario de menor inflación, la inflación rondará entre 140 y 160%.

-¿Qué podemos esperar de las nuevas reuniones que va a tener Sergio Massa con el FMI?

-Imagino que lo que está negociando el Gobierno es ‘no me desembolses plata adicional, devolveme lo que te pagué la semana pasada y andá desembolsándome el acuerdo actual o básicamente cada vencimiento, no me hagas pagar el vencimiento, sino refinanciame el vencimiento que tenga Argentina con el FMI y a cambio de eso, no me des plata adicional, pero no me hagas devaluar’. Se está demorando mucho en llegar a un acuerdo y toda esta demora lo que está generando es la utilización de dólares propios para pagarle al FMI con lo cual las reservas se van languideciendo.

Imagino que será un acuerdo bastante liviano en medio de elecciones, donde la proximidad de un nuevo gobierno hará que el FMi tenga que negociar con ese próximo gobierno, ya que con este gobierno saliente no tiene mucho para negociar.

-Con respecto al gasoducto Néstor Kirchner, se habla de los beneficios económicos que puede llegar a traerle a la Argentina, ¿qué ves al respecto?

-Los beneficios son enromes. Para el año que viene entre los recursos naturales y el clima, un año con una cosecha promedio y el gasoducto más la reapertura del oleoducto a Chile y la ampliación de red de oleoductos locales, tenemos, antes de pasarlo por el tamiz de la política, como el mayor superávit comercial de la historia de Argentina. Entonces, la pregunta es, con todos esos dólares qué vamos a hacer, dejamos pasar una vez más la oportunidad o los usamos para sentar las bases de un desarrollo.