Escenarios posibles rumbo a las elecciones 2023: turbulencias cambiarias y alta inflación

De cara a las elecciones presidenciales del 2023, un estudio anticipa cuáles pueden ser los escenarios posibles, ante la incertidumbre reinante en materia económica.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Gustavo Reyes, economista y jefe del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, explicó: “Mostramos dos escenarios, dos de corto plazo, es decir, de acá hasta las elecciones y otro dos de mediano plazo después de las elecciones".

Y amplió: “El después de las elecciones obviamente es si la economía se puede recuperar o no. Eso dependerá del plan que presente el próximo gobierno, pero para eso falta bastante", reconoció el economista.

Reyes indicó que “dado como están las cosas hoy, presentar un plan integral para empezar a hacer reformas importantes y que la economía se empiece a recuperar, en el corto plazo, eso es imposible, o sea, en el corto plazo".

Por lo tanto, "los escenarios son que nos mantenemos en este lío y ese sería el escenario optimista o directamente nos podemos caer de la cornisa en la que estamos, como estaba pasando en el período en el que renunció Guzmán, asumió Batakis que íbamos en caída libre".

Para el economista, los escenarios "sin dudas son muy complicados, la llegada de Massa da una posibilidad de volvernos a subir a la cornisa, porque sin poder político es imposible hacer política económica y eso era lo que le pasaba a Batakis y a Guzmán en el último período".

Pero, "la economía, más allá de que tiene más poder político, sigue teniendo muchísimos problemas que para nada se están resolviendo". Entonces, "nuestro escenario más probable diría que es que vamos a seguir en esta cornisa, con turbulencias cambiarias, alta inflación y demás”.

Los escenarios posibles

Al consultarle bajo qué ítems se han basado para poder realizar este estudio, Reyes manifestó: "De los cuatro escenarios hemos pasado tres, uno, es que a la economía de acá a las elecciones le va muy mal, se cae y tenemos un problemón, pero después se recupera. Ese escenario fue lo que pasó a fines de los ’80, hiperinflación y después resurgimiento con la convertibilidad"

Y amplió: "También fines del 2000 cuando explotó la convertibilidad y después mejoró mucho la economía", además, "tenemos otros dos escenarios que sucedieron es que la economía nunca se recuperó y fue uno lo que pasó entre los años 1974 y 1990", ya que "tuvimos muchas explosiones, el 'Rodrigazo', en la década del ’80 hubo muchísimos problemas y nunca se terminó de recuperar la economía", reconoció.

Y completó con el último escenario y "es que no haya explotado la economía, pero tampoco se haya recuperado como se vivió desde 2012 hasta ahora que hemos tenido muchos problemas, pero explotar fuerte la economía no ha pasado", por lo tanto, "tampoco se ha recuperado para nada, el PBI se ha mantenido en un estancamiento importante".

Reyes aclaró que “lo que no hemos vivido nunca es un escenario como el cuarto, que la economía no explote y se recupere. Ese sería el mejor de los escenarios y es muy importante que Massa, para que la economía no explote y en esta cornisa que decimos nos vamos a mover en el próximo año y medio, pueda volver al programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no solo eso, además del problema fiscal, hay un enorme problema en el sistema cambiario, se están perdiendo reservas permanentemente, casi al ritmo de 100 y 150 millones de dólares por día, el Banco Central no tiene reservas" reconoció.

Sobre la elección hipotética del cuarto escenario, que es el que menos probabilidades tiene y ante las elecciones del próximo año, sin tener un candidato firme, la opción es es poner mucha plata en el bolsillo de la gente, cosa que ya hizo en las PASO, el economista expresó: "Si ese escenario sucede, lo que se está haciendo en un remake del conocido plan platita que tuvimos el año pasado, diría que la economía tendría enormes problemas para llegar a las elecciones y este escenario de caminar por la cornisa se haría muy, muy angosto, con altas posibilidades de caernos".

Por lo tanto, "el margen para hacer eso claramente es muchísimo más estrecho del que teníamos hace un año entonces, acá el desafío es tratar más o menos de esto, encaminarlo, no bajar la inflación fuertemente, pero sí que no se descarrile, que la actividad económica no tengamos un boom para nada, pero para que no tengamos un desplome fuertísimo de la actividad económica, se tiene que hacer un ajuste importante en las cuentas públicas y si eso no sucede el panorama es bastante complicado", concluyó.