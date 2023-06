Empleo privado: Mendoza tiene los salarios más bajos de Cuyo

En un interesante trabajo de relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), evaluó la situación del empleo registrado privado en todo el país.

Así, y tomando en particular esta parte de la República Argentina, según datos suministrados por organismos oficiales, se constató la cantidad de trabajadores formalizados en la provincia de Mendoza y cómo evolucionó ese sector desde el término de la pandemia de coronavirus.

El sensor de lo observado no mostró aspectos positivos, como lo explicó a Ciudadano.news el economista Juan Manuel Gispert, quien integró los equipos profesionales de CEPA. Sobre el análisis de la evolución del empleo privado registrado en Mendoza, teniendo como referencia la última información publicada a marzo del 2023, dijo que "Mendoza, a diferencia de la media nacional, no está creciendo el empleo privado".

Entonces, "empezamos a mostrar signos de estancamiento e inclusive en el último mes de marzo 2023 comparados febrero 2023 estamos hablando de la pérdida de 1.157 puestos de trabajo privado registrados".

El otro dato destacado del análisis es que "Mendoza tardó casi dos años en recuperar los puestos de trabajo perdido durante la pandemia", es decir que "los puestos de trabajo perdido entre febrero del 2020 y agosto del 2020, recién se recuperaron en junio del 2022, a diferencia de muchas otras provincias que lograron recuperar el empleo que perdían pandemia con mucha más antelación".

Otro dato negativo para la provincia es que "todavía no recupera el nivel de empleo privado que tenía antes de la crisis del gobierno de Mauricio Macri, allá por abril 2018, que no se ha logrado recuperar a diferencia de la mayoría de las provincias argentinas y el promedio nacional, que sí lo recuperó".

Gispert destacó que las actividades que más han logrado recuperar empleo en este tiempo son la construcción, hotelería, inmobiliario, comercio, enseñanza", dentro de los sectores que "todavía no recuperan el nivel de empleo es industria y transporte, o sea que han recuperado menos empleo y los sectores que han perdido empleo en este periodo son explotación de minas y canteras que ahí entra a los yacimientos petroleros de Mendoza, los servicios de salud y la agricultura".

Coincidiendo con otros trabajos de relevamiento de campo, CEPA concluyó que Mendoza no puede recuperar el importante esquema laboral privado que supo tener en la última década. Con una caída frontal en los salarios, que la transformaron en los sueldos más bajos de la región. Como destacó el profesional que "Mendoza no recuperó los niveles de empleos que el promedio nacional, es decir, no hemos recuperado los niveles previos a la crisis del 2018, y dentro de Cuyo cuenta con los salarios más bajos de la región en promedio y por sectores", concluyó.

Producción periodística: Daniel Gallardo