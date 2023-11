Elena Alonso: "El mercado lee bien cuando gana un liberal"

Luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones nacionales, hay mucha expectativa sobre cómo se perfilará la economía argentina. En ese sentido, la economista Elena Alonso habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, para traer un poco de claridad ante tanta incertidumbre.

“A diferencia de las primeras elecciones donde Milei ganó, que el tipo de cambio saltó muchísimo, eso el domingo no pasó; hubo un salto, pero no tan abrupto y si bien está bastante incierto el resultado, el mercado lee bien cuando gana un liberal. Milei también ha recibido el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial”, afirmó la especialista.

Ante las posibles políticas económicas del reciente electo presidente, Alonso aseveró: “Dolarización y eliminación del Banco Central, sabemos que va a haber. Seguramente vayamos a un proceso de dolarización de la economía de acá a un tiempo, no creo que sea el 10 de diciembre, pero tampoco podemos negar que sea antes de marzo”.

-¿Cómo podemos imaginar una economía dolarizada en la Argentina?

-Lo que primero se dolarizaría es el circulante, lo que está dando vuelta. Ahora, ¿cómo hacemos con los dólares chiquitos? Una de las cosas que dijo Milei hace un tiempo atrás fue que los dólares de las personas iban a lograr dolarizar la economía. Esto no es que nos van a sacar los ahorros, sino que a medida que vaya recuperando confianza el Gobierno y vaya mostrando pautas y medidas certeras de cómo manejar la economía y llevar ese proceso de dolarización, vos al tener que pagar con dólares y a medida que vaya saliéndose el peso, vas a sacar tus ahorros a medida que vas confiando. Si esto ocurre, va a ir apareciendo este stock de dólares que existe en los ahorristas y que no están bancarizados, Entonces, todo lo que es el circulante, puede ser que se empiece a dolarizar a lo primero.

-Hemos escuchado en muchas oportunidades a Javier Milei decir que mientras más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar, ¿hablamos de una devaluación?

-Vamos camino a una hiperinflación si esto sigue así. Lo que pasa es que el tipo de cambio se tiene que sincerar. El oficial es un dólar al que nadie accede. Ese dólar es un dólar ilusorio. Entonces la inflación va a hacer presión sobre el tipo de cambio. Tenés todo un mercado que no se maneja con libre oferta y demanda; que es lo que quiere Milei. La libertad habla de esto, de que los mercados se acomoden y que el Estado acompañe.

-¿Cómo se lleva adelante un proceso de transición de un gobierno a otro?

-Él dijo que no va a haber posibilidades de gradualismo, que va a ser de shock. En la transición yo creo que lo que van a convalidar es cómo se va a hacer ese proceso devaluatorio, del tipo de cambio oficial. Va a dolarizar al cambio que esté libre en ese momento. No miremos el blue, miremos el Contado con Liquidación y el MEP, que son los que tienen más volumen. Si se apunta a generar puestos de trabajo, a hacer crecer el sector productivo y que la gente cada vez dependa menos de los planes sociales, va a estar bueno, pero eso no puede ser de shock, eso tiene que ser gradual.