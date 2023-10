Elecciones en Argentina: así es como puede reaccionar el mercado según el resultado

El panorama poselectoral de este lunes trae incertidumbre al mercado, que se prepara para una jornada compleja y potencialmente inestable en función de los resultados de la elección. En la última sesión antes de la votación, el dólar blue cerró a $900, el MEP a $898,91, y el dólar oficial mayorista se mantuvo estable en $350.

De acuerdo con Javier Timerman, managing partner de AdCap, el mercado prevé que Milei podría ser el candidato más votado, pero no necesariamente ganará en primera vuelta. En este sentido, se espera que el lunes no haya fluctuaciones abruptas en acciones y bonos debido a la existencia de "pocas posiciones abiertas", principalmente algunas de fondos de pensión que deben mantenerse en Argentina. Así, se espera que no se repita una caída significativa como la ocurrida en 2019.

En el caso de un posible balotaje entre Milei y Massa, el enfoque estará en la diferencia de votos entre el candidato de La Libertad Avanza (LLA) y el representante de Unión por la Patria. Según Leonardo Chialva, portfolio manager de Delphos Investment, si la brecha es estrecha y la incertidumbre persiste, es probable que Massa continúe con sus políticas monetarias expansivas, lo que podría tener efectos adversos en el mercado.

En todos los escenarios, los expertos financieros destacan que las presiones sobre el dólar continuarán, con una expectativa generalizada de devaluación. Gabriel Menace, de Cocos Capital, mencionó a TN, que, si Milei es el candidato más votado, las presiones aumentarán y los activos en dólares, como el MEP, CCL y el oficial, serán los más favorecidos.

En relación con estrategias de inversión, Laura Pereyra, agente productora de CNV y directora de PIN Capital, sugiere evitar bonos de tasa ajustable por inflación o devaluación dada la incertidumbre sobre la deuda en pesos. Por otro lado, destacó que la renta variable podría experimentar un repunte significativo, particularmente en acciones energéticas, mientras que los bonos soberanos también podrían beneficiarse.

En el escenario de un posible balotaje entre Milei y Bullrich, los analistas aclaran que una distancia estrecha entre ambos candidatos favorecería a Bullrich, lo que podría generar un rally en acciones y bonos soberanos. Sin embargo, la atención principal se mantiene en el posible impacto de una victoria de Milei en primera vuelta, que se considera un "cisne negro" en la elección. Se espera un efecto inicial de shock en los mercados y un nerviosismo generalizado en el mercado cambiario. La reacción a largo plazo dependerá en gran medida del clima de transición entre Massa y el presidente electo.