En primer lugar, Kuret explicó el momento actual: “Es complicado, con una diversidad de complejidades, desde el mundo hasta lo local. Es un momento difícil, donde ya se arrancó con una cosecha, con una disminución fuerte por las heladas históricas que tuvimos el año pasado. Es tal vez una de las menores cosechas de la historia, a pesar de que fue de muy buena calidad y tenemos los volúmenes necesarios”.

Por otro lado, en referencia a los costos productivos y de insumos, el directivo vitivinícola sostuvo: “Una cosecha afectada por el volumen fue lo que disparó los precios de la materia prima, multiplicándolo por tres y por cuatro.

Eso tuvo un impacto en los costos y también tiene su reflejo en todos los eslabones hacia adelante, ya que esos costos en el mercado local son difíciles de trasladar a los consumidores, porque el precio del vino es muy susceptible. Y, por otro lado, tampoco hemos tenido un tipo de cambio competitivo que pueda compensar esos mayores costos”.

Los costos no paran de subir en la industria

Además, Kuret consideró que “el tema operativo, con el tema costos, tiene su complejidad. Después tenemos la complejidad particular de la industria y del país, que tiene que ver con que todos los procesos de pagos al exterior, ya sea por compra de insumos o por pagos de servicios a nuestros clientes o acciones de marketing y publicidad, hoy están demorados y con una complejidad de autorizaciones y de pagos, desde afuera, que obviamente también tienen su impacto en todo lo que nos pasa”.

¿Ya se perciben los beneficios de la anulación de retenciones?

“Lo de la anulación de las retenciones es un anuncio, pero todavía no es un hecho. Fue un anuncio que se hizo en más de una oportunidad. Desde Bodegas de Argentina hemos trabajado mucho para su anulación, porque no le corresponde a nuestra industria las retenciones. El decreto que las originó claramente decía que a los productos con valor agregado no le correspondían. A pesar de eso tuvimos retenciones y desde hace años que venimos discutiendo esto con el Gobierno”, expresó Kuret.

¿Cómo ven desde el sector los anuncios de Massa?

“Recientemente, hubo anuncios del ministro de Economía (Sergio Massa), de que se iban a quitar definitivamente las retenciones, pero el decreto que definitivamente lo lleva a la práctica todavía no ha salido. Solo han salido resoluciones por las cuales el beneficio les alcanza a aquellas compañías que ingresen en los planes de precios que son hasta el 31 de octubre”.

¿Cómo se sitúa el vino en el abanico de bebidas alcohólicas?

“El consumo de otras bebidas alcohólicas existe y va a existir siempre, pero en el caso del vino entendemos que es una bebida milenaria con ocasiones de consumo muy particulares, muy especiales. Lo que estamos necesitando como industria es adaptarnos a los nuevos requerimientos de los consumidores; es decir, el tiempo va pasando, los consumidores nuevos van apareciendo y tienen hábitos y expectativas de consumo diferente de los que han tenido a lo largo de los últimos años, como por ejemplo bebidas con menos alcohol”.

Se pretende que los costos no se trasladen al consumidor

A su vez, amplió diciendo: “Nuestra industria en eso todavía necesita hacer algunos cambios, la tecnología está, pero hay desafíos que tiene la industria para resolver en lo inmediato”.

¿Cómo será el panorama desde el 11 de diciembre?

“La Argentina tiene problemas estructurales que el 11 de diciembre continuarán y la industria continuará vendiendo en la Argentina. Vamos a enfrentar una nueva cosecha, es decir, nuestro trabajo continúa igual, así que esperamos tener alguna medida que con el tiempo –porque a nosotros construir mercados nos lleva mucho tiempo–, tenga un resultado positivo en nuestros negocios”, finalizó Kuret.

Producción periodística: Daniel Gallardo