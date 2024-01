El tabaco aumentó 300% y se prevé una fuerte suba en los cigarrillos

El programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Carlos Edemar Knoll, presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), para que explicar el impacto del aumento de 300% del tabaco y cómo esto podría repercutir en el precio de los cigarrillos.

“Hemos logrado consenso para acordar un 300% de aumento del tabaco en relación con el año pasado, con algunas cláusulas pendientes. En marzo reveremos el precio según la inflación y el precio del dólar”, detalló Knoll.

Y agregó: “A pesar de la crisis, hay una preocupación tremenda, hay una demanda al mercado ilegal del tabaco que perjudica fuertemente también a la recaudación para la provincia de Misiones, pero en el caso de los precios, de tener un promedio de 500 pesos el último año, pudimos llegar a 2 mil pesos. El año pasado habíamos cerrado al 80% y terminó cerrando el acopio con una compra en 83%, eso significa que aumenta el valor también”.

En la misma línea, el empresario explicó que “Misiones, en particular, tiene un escenario de pequeños productores, minifundistas, tenemos registrados 12 mil productores y el año pasado pasaron para acopio 18,3 millones de kilos, 1.500 kilos promedio por productor”.

-¿Son dos las grandes tabacaleras que compran la producción?

-La más grande es la cooperativa tabacalera Massalin y Alliance, después tenemos otras dos o tres cooperativas chicas que compran menos kilos.

-¿Es todo para mercado interno?

-No, de todo lo producido en la provincia o el país queda un porcentaje mínimo del 10%, el resto es todo para exportación.

-¿Y los precios internacionales los están beneficiando en estos momentos?

-En este momento nos salvó un poco el dólar porque de tener un dólar al valor anterior no llegábamos porque en los precios internacionales la exportación va al dólar y como teníamos una brecha muy importante en el dólar nos complicaba tremendamente, hoy con esa brecha achicada se pudo lograr el precio que le comenté.

-¿Qué números manejan en cuanto al consumo de tabaco?

-Son números que no manejo porque son trabajos internos de las empresas acopiadores, soy presidente de una asociación tabacalera donde soy representante de 6.600 productores y sus familias y no manejo esa parte, en lo que es la exportación no me llegan los números.

-¿Qué lugar ocupa Misiones entre las provincias productoras de tabaco en Argentina?

-Ocupamos el tercer lugar de la producción, están Salta, Jujuy y después nosotros.