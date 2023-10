El impacto económico del Swap chino y el nuevo rol de los candidatos presidenciales

Luego de que el Ministerio de Economía activó el segundo tramo del Swap con China por el equivalente de US$ 5.000 millones, la medida no fue bien tomada por los economistas porque desconocen los términos y condiciones de los chinos. En diálogo con Metaverso, programa de Ciudadano.News, el economista y perdiodista Daniel Sticco, también editor de Infobae, criticó la iniciativa y apuntó que “el Swap es un préstamo caro que nadie conoce las condiciones. No sabemos qué tasas se pagan, las condiciones de devolución y si les tendremos que contra negociar a los chinos para que nos sigan financiando o facilitando dinero”.

“Sí sabemos en este último año y pico, que está Sergio Massa al frente de la economía, la política montería es totalmente pasiva, la que se está llevando en el Banco Central. Nos están conduciendo a un escenario de aceleración inflacionaria que estaba en el 7% y que ya era una monumentalidad en junio, julio del año pasado. Ahora, no nos sorprende que nos de 11,5%, 12% como dio ayer al gobierno de la Ciudad. Realmente, el Swap de China lo único que hace es tirar más leña al fuego”, expresó.

Al inicio de la semana, el dólar blue no le ha dado tregua los argentinos y más se agravó la situación cuando Javier Milei recomendó sacar los plazos fijos de los bancos nacionales. Como consecuencia, el dólar informal llegó al piso de los $1.000 y el incrementó impactó de lleno en los precios de la canasta básica.

Por esto, Sticco habló de la responsabilidad democrática que deben tener los candidatos a presidentes y remarcó que “Argentina, al ser un país con complicaciones, ningún ministro, ningún candidato a presidente, deben hablar de dólar o devaluación, de tipo de cambio. Porque son medidas técnicas que tienen que manejarse por otro carril”.

“Cuando aparece esa palabra, el que apuesta al dólar pierde. También, está la frase de ´les hablé con el corazón y me responden con el bolsillo´. Estas cosas lo único que hacen es alterar a los mercados más que tranquilizarlos”, cerró.