El campo apoya el acuerdo con el FMI, pero pide ser incluido en un plan

La Cámara de Diputados de la Nación debate este jueves en una sesión especial el proyecto de ley que avala el acuerdo con el FMI. Tras varios días de tratamiento en comisión y negociaciones, el Gobierno logró acordar con Juntos por el Cambio y otros espacios opositores la iniciativa consensuada para llevar al recinto.

En ese sentido, desde el campo manifestaron su apoyo al acuerdo del Gobierno con el Fondo, pero pidieron ser incluidos en un plan. "Es necesario que el campo se expida al respecto del acuerdo que en las próximas horas podría tener media sanción de la Cámara de Diputados", señaló Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

"Les agradezco la posibilidad de que el campo se manifieste, el sector cooperativo estuvo en el Congreso el otro día. Allí manifestamos que el acuerdo con el FMI hay que hacerlo porque el default no le conviene a nadie. El tema es que hay muchos interrogantes sobre el contenido, hasta última hora hay muchas negociaciones dentro del sector político, porque el sector social y productivo nunca fue consultado", aseguró el titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro).

Y se preguntó: “En este acuerdo, la reflexión es ¿qué lugar va a ocupar la producción? ¿En qué lugar será tratada la situación de los pequeños y medianos productores? Vimos en los actos vendimiales que el sector hortícola y frutihortícola se manifestó contrariado, agobiado por los precios. Lo vemos en otras economías regionales, no vemos un plan federal. El ajuste ¿va a pasar por el sector productivo? ¿La pobreza cómo la vamos a evitar?"

-¿Qué debe esperar el país de este acuerdo?

-Como está planteado el tema, si no hay unidad política que no tiene ni la coalición gobernante ni el oficialismo, tenemos una contestación evidente de que si no hay conducción política hacia dónde vamos a ir. En segundo lugar, el sector productivo, el sector de las pymes, la persona cuentapropista, los que levantan todos los días las persianas no han recibido una sola señal de que esto nos va a alentar. El aliento es que no caemos en default, eso fuimos a apoyar al Congreso. Pero, de qué manera vamos a trabajar para sacar al país adelante.

-¿El campo no es respuesta?

-El campo es una de las respuestas, pero por ahora parece que va a ser una respuesta extractiva para sacar recursos. El campo necesita un plan federal para que haya más recursos, alimentación saludable para el pueblo, posibilidad de traer divisas y no una fuente de impuestos para solucionarles los problemas al Gobierno que no es lo mismo que solucionarles los problemas a la gente.