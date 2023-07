Los créditos para proyectos de inversión del Banco Argentino de Desarrollo (BICE), de capitales públicos, se incrementaron 41% interanual en términos reales durante el primer semestre del 2023. Los desembolsos totales de la entidad, entre enero y junio de este año, ascendieron a 50.000 millones de pesos, que representa un aumento del 15% respecto al mismo período del año pasado.

Mariano de Miguel, presidente del BICE, explicó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, que la entidad es un banco federal y público, que opera mucho fuera del área metropolitana, esencialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas.

"Es importante el desempeño en materia de desembolsos de nuevos clientes, que en los últimos dos años hemos aumentado considerablemente", destacó De Miguel.

-¿Cómo está distribuido este financiamiento del BICE?

-En este primer semestre tenemos cerca del 90% dirigido a las pymes. Después tiene un peso importante también el comercio exterior y después, las otras líneas o programas que tenemos, pero esencialmente hoy funcionamos con una unidad de negocio clave que llamamos la línea “Crear Pymes”.

-¿Dónde puede pedir el financiamiento el empresario?

-El BICE tiene un formato de trabajo muy digital, buena parte del trámite se inicia y desarrolla digitalmente. Si no es cliente del banco, se inicia una carpeta. Si venís al banco con una empresa no te abro una cuenta a vos, sino que trabajamos con el banco que habitualmente trabajás. Nosotros financiamos proyectos y nos gustan los proyectos de largo plazo. Esta línea es una línea que va hasta 7 años con 2 de gracia en materia de capital.

A los sectores hay que pedirles una de tres cosas: empleo y/o divisas y/o valor agregado. Entonces, a veces financio un sector que no me genera divisas, pero me genera empleo y además, me agrega valor y además demanda progresos científicos, tecnológicos, capaz que el otro sector que financio no me genera tanto empleo, pero me genera divisas, obviamente el sector ideal es el que genera todo eso, pero ya con cualquiera de esos tres atributos el rol de BICE está justificado.

-Cuando ven las carpetas de proyectos, ¿qué sectores detectan con un potencial interesante para Argentina, para desarrollo y para crecimiento a futuro?

-Lo que vemos desde siempre es el potencial del sector agropecuario y la agroindustria, la industria en particular que a veces nos olvidamos de ella. Hoy, la ventaja que tenemos es que mucho de lo que el mundo plantea como los sectores que van a ponerse a la cresta de la ola del desarrollo están asociados a insumos y materias primas que automáticamente refieren a una región.

-Más allá de los importantes números con el aumento de los créditos, ¿hay algún porcentaje de mora también?

Sí, al final de 2019 la incobrabilidad estaba en el orden del 8%, y logramos bajarla al 1,75%.