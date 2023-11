Economía: ¿qué se puede esperar en los días previos al balotaje?

A días del balotaje, Argentina empieza a transitar una semana económica clave, por tal motivo, el economista y jefe de Research en Ecolatina, Santiago Manoukian, se refirió al respecto.

“Javier Milei y Sergio Massa saben que en el caso de llegar a la Presidencia deben realizar un cambio de rumbo fuerte y rápido, y los resultados tienen que empezar a mostrarse rápidamente”, dijo Manoukian en el programa Metaverso, de Ciudadano News.

- ¿Qué puede pasar con los mercados durante estos días previos al balotaje, y el día después?

-Estas últimas semanas hemos tenido una relativa paz cambiaria porque los tipos de cambio paralelos, las expectativas de devaluación que están en los contratos que se hacen de dólar futuro han mermado bastante porque después del resultado de las elecciones, la perspectiva que tenía el mercado sobre que Argentina iba a dolarizar de la mano de Milei se redujo por el resultado que tuvieron las elecciones y, además, se vio un Milei un poco más moderado aliándose con una parte de Juntos por el Cambio. Eso tuvo como repercusión que la brecha cambiaria bajó por debajo del 150%. La incertidumbre va a seguir estando y cuando hay incertidumbre, los agentes económicos, las personas, las empresas intentan cubrirse y la cobertura en Argentina típica es a través de los dólares, así que, esta semana, es probable que tengamos una tensión un poco más en nuestros dólares, pero no creemos que sea tanta como la que vivimos en la semana previa a las elecciones nacionales. Para el día después de las elecciones uno puede pensar que no sería lo mismo una transición electoral si es Massa consigo mismo o Massa con Milei. Las señales serán muy importantes para poder pensar el lunes qué podría pasar con los mercados y la palabra del próximo presidente será muy relevante en términos no solo de lo que diga sobre su programa económico sino también sobre su equipo económico. Quién va a estar en el Ministerio de Economía y en el Banco Central son dos señales muy relevantes. Las señales de certidumbre en este proceso serán fundamentales para evitar que haya disrupción cambiaria o una aceleración de la inflación muy fuerte y descontrolada.

- Sergio Massa ha manifestado en diferentes declaraciones que el año que viene prevé que va a tener una mayor suma de reservas, pero nunca hemos escuchado cómo bajará la inflación, ¿por qué dice esto Massa y no dice cómo bajará la inflación?

-Es una buena noticia que estemos con proyecciones de que el año que viene habrá más dólares porque no vamos a tener la sequía que tuvimos este año, eso dará mayores exportaciones de parte del sector agrícola. También estamos previendo que vamos a dejar atrás el déficit comercial de la energía y vamos a tener un superávit, eso es una buena noticia porque dará mayores dólares para acumular reservas internacionales en el Banco Central. Un programa de estabilización no es solamente tener más dólares, eso no estabiliza la economía por sí solo. Con un plan integral que ataque a la inflación, uno podría pensar hacer más independiente al Banco Central, dejar de emitir dinero para asistir al tesoro, pero también habrá que atacar a algunas características de este proceso inflacionario que es muy distinto al que teníamos hace 5, 10 años. Entonces, los dólares alcanzan para darle fortaleza a ese programa, peor sería si no los tuviéramos, porque la expectativa de que habrá una devaluación hace que todo el tiempo quien tiene que fijar precios esté intentando cubrirse todo el tiempo.

-Se conocerá este lunes el dato de la inflación, ¿qué expectativas hay?

-Esperamos una inflación algo por debajo del 10%, que yo diga 10% o 9% para muchos no va a significar casi nada, porque un 9% mensual es 180% anualizado, pero marca una moderación después del 12% que tuvimos entre agosto y septiembre, pero creemos que será una moderación leve y transitoria, justamente estuvo muy marcada por los congelamientos que estuvo aplicando el Gobierno durante el último mes y medio. En tanto, Massa dijo que a partir del 15 de noviembre comenzará a moverse un poco más el tipo de cambio oficial y también estuvo moderándose porque se agotó el efecto de la devaluación del día después de las PASO así que, estamos viendo para noviembre que esa inflación probablemente esté de vuelta por encima de los dos dígitos y dependerá también de lo que ocurra el día después del balotaje.