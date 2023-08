Desde la CAME advierten por la incertidumbre reinante luego de las PASO

La tensa calma económica que se vivía horas previas a las elecciones PASO del domingo se vio alterada luego de conocerse el resultado, con el libertario de ultraderecha Javier Milei como el más votado.

A raíz de esto, y por iniciativa del Banco Central, hubo un salto del dólar oficial del 22% más una suba de las tasas de interés a niveles no vistos desde la hiperinflación. De este modo, empezaron a surgir interrogantes en diversos sectores económicos sobre el futuro inmediato.

Salvador Femenía, secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre la posición en la que quedan las PyMEs a partir de ahora y cómo impactarán las nuevas medidas económicas.

“El viernes previo a las elecciones terminamos con muchas complicaciones en cuanto a precios y provisión porque muchos dejaron de entregar, algunos dejaron de vender y ahora con esta devaluación se empezaron a generar los efectos que seguramente vamos a ver a partir de los próximos días y que inevitablemente se trasladaran a precios”, sostuvo Femenía.

-La semana pasada se dio a conocer que la venta minorista en pymes cayó 3.6%, ¿cómo se encuentran las pymes en este momento?

-Más allá de la medición que hicimos en julio, se repite casi lo que pasó en junio, también con caídas promedio de 3,6%. Hay caída en todos los rubros, inclusive en farmacias, que venía sostenido, pero mes contra mes también cayó y la industria también estaba en esa situación, que más o menos se venía sosteniendo de manera despareja, pero en promedio daba positivo, ya el último mes dio negativo. La situación, en general, es complicada.

-Este lunes muchos locales decidieron no vender, no levantar las persianas, porque no había precio y a partir de esto, muchos decían que era una mera especulación para cuidar un poco el bolsillo, ¿cómo se responde al tema de la especulación?

-Nosotros estamos viviendo una inercia inflacionaria con valores amesetados altos, con lo cual todo pierden razonabilidad algunos comportamientos. Desde el lado de las pymes, estamos con ciertos temores de que esto termine afectando el capital de trabajo porque somos sensibles a cualquier movimiento que hay, obviamente el que tiene una función más dominante, que hay muchos de esos que son proveedores nuestros, pueden manejar la cosa de otra manera y seguramente si algo aumentó 5 y otro aumentó 10, le metemos 15 a todo, es un poco lo que pasa en un escenario donde todo está distorsionado.

-¿El panorama en estos 70 días hacia las generales es alentador o todo lo contrario?

-Estamos ante un hecho nuevo, porque, sin hacer ningún tipo de valoración a las fuerzas políticas que hoy disputan por la Presidencia, no sabemos qué pasará, qué se implementará, seguramente va a pasar algo distinto y vamos a tener que analizar todo muy atentos y cuidar mucho lo que tenemos como capital de trabajo. Es nuestra forma de cuidar el empleo también. Será un tránsito no fácil.