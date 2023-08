Coparticipación: el 'favoritismo' por la Patagonia y el recelo del resto de las provincias

De acuerdo con el último informe sobre la Coparticipación Federal del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los datos de julio demuestran que las transferencias de recursos de por Coparticipación Federal de Impuestos cayeron para todas las provincias, pero mejoraron en términos reales aquellos estados provinciales que pertenecen a la región patagónica.

El CEPA enfatizó que la recaudación fiscal de julio sufrió un importante impacto negativo, tanto en el nivel nacional como en los niveles subnacionales. Las provincias que más se beneficiaron con la trasferencia de la coparticipación fueron Chubut (O,5%), Neuquén (0,6%), Río Negro (0,6%), Santa Cruz (0,6%) y Tierra del Fuego (0,6%).

Al mismo tiempo, el promedio de todas las provincias se situó en -2,9% y las jurisdicciones que más cayeron fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires con el -3,9%.

Para entender el porqué de la evolución levemente positiva para las provincias de la Patagonia, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al economista y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Facundo Budassi.

-¿Por qué la Patagonia tiene número más alentadores?

-Porque el Gobierno nacional ha puesto más énfasis en cubrir esas zonas más frías de cara al comienzo del invierno. También, ya que ciertas regalías petroleras que le corresponden a aquellas provincias fortalecieron el músculo del sur argentino, pero son muy poquitas. La mayoría de las provincias tuvieron caídas y creo que solo Santa Cruz es la que salió beneficiada en la coparticipación, la que no vio caer sus ingresos.

-La coparticipación es un problema desde siempre, ¿ya es tiempo de rediscutirla?

-Evidentemente, la Ley de Coparticipación Federal hay rediscutirla. Si vamos a preguntar a cada jurisdicción, ni la que más recibe ni la que menos recibe está contenta con la coparticipación. Hay que volver a discutirla y ponerla en foco, pero no hay que olvidar las desigualdades que marcan a nuestro país. Obviamente, la discusión de una ley no va a cambiar demasiado si lo que no estamos impulsando es la industrialización de cada jurisdicción para que pueda sustentarse. Ahora, gracias a la explotación litíferas, que tenemos en el norte y de hidrocarburos en el sur, quizás hay que volver a discutirla y poner en valor las industrias regionales.

-¿Qué piensa Santa Fe de esto de la coparticipación en el marco de la sequía que afectó sus operaciones? ¿Cómo está la situación con Nación sobre esto?

- No ha habido choques con Santa Fe y Nación, sí estamos viendo que en este contexto, donde el crédito se ha retrotraído para todas las provincias. A partir de que en el 2018 ingresa el FMI, el crédito externo se elimina no solo para el país, sino para todas las provincias, por más que las provincias tengan superávit, como el caso de Santa Fe. Entonces, Santa Fe tuvo que recurrir al pago de su deuda no refinanciándola, sino gastando sus ahorros, su superávit y también vendiendo activo financiero y en un contexto de sequía. Obviamente, la coparticipación no ayudó a que Santa Fe pueda impulsar su obra pública, si bien ha realizado un gran esquema de obra pública, últimamente no pudo agarrar la potencialidad que tenía.

-¿Qué podemos esperar del dólar blue para los próximos días?

-Estamos viendo que es una cotización netamente política. El dólar a 600 pesos ya supera cualquier dato multilateral y lo que vemos es una cotización política. Tenemos que esperar al lunes y ver qué sucede con las elecciones.