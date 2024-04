Ante la inflación que disminuye el valor real de los pesos, muchos no saben qué hacer para que estos no se devalúen. Para saber las opciones disponibles, El Interactivo dialogó con la economista Elena Alonso, quien explicó: “Nunca hay que tener la plata sin moverla, porque a veces pasa, cobra el viernes y dejo el fin de semana y nos estamos perdiendo de ganar un interés”.

Las opciones

“Es muy difícil ir acompañando la inflación, superar la inflación en el corto plazo”, remarcó la especialista. “Hoy es casi imposible ganarle porque la opción, el tema del plazo fijo UVA, tenemos un plazo de 180 días, o sea son 6 meses en los que puedo ir equiparando la inflación”, analizó y aclaró que “si hoy pusiera 200 mil pesos en 6 meses voy a tener 360 mil, pero, 160 mil dividido 6 meses, más a menos son 25 mil pesos aproximadamente para tener y es más de lo que nos da el plazo fijo tradicional, pero no lo puedo asegurar porque va a depender de la inflación que exista y realmente me tengo que quedar 6 meses con esa plata ahí”

“Si bien soy antiplazo fijo, no me gusta porque no da liquidez, en un contexto de quietud y tranquilidad financiera como la que vivimos, plazo fijo tradicional sigo diciendo que no, pero en el caso de que tengas que pagar una cuestión en pesos dentro de 6 meses y querer hacer una inversión, no está mal considera la opción del plazo fijo UVA”, añadió.

“Todo lo que es activos en el mercado, mercado capitales, que puedo comprar una letra, un bono soberano, al ser ajustado por inflación, tuvo tanta demanda que el precio aumenta, entonces la cobertura que tengo hacia la inflación disminuye”, explicó y concluyó que “si tengo que comparar dos herramientas a 6 meses, entre el plazo fijo UVA y otra, el plazo fijo UVA termina siendo más efectivo”.

A corto plazo

“Si tenés 30 días, elegiría un Fondo Común de Inversión, que son los que rescatas y en 24 horas tenés el dinero en la cuenta, porque a letra que es similar a una la letra del tesoro, ajustada por inflación, una lecaps o lecer, está todavía con un precio más alto, entonces termina quedando un valor más bajo, que lo que podés tomar de un Fondo Común. Por otro lado, está opción de tener una cuenta de inversiones y hacer cauciones versátiles que están parecidas a la tasa del plazo fijo pero que se pueden hacer por una semana, por un día”, remarcó.

“Las billeteras virtuales, el uso óptimo son el fin de semana. Es decir, usarlas, por ejemplo, esta es la plata que voy a tener, la dejo en esta billetera virtual, que es la que más me paga para comprar cosas en el día a día”, explicó.

La especialista, también se refirió a otras opciones, como fondos comunes de inversión en dólares. Para conocer un poco más te invitamos a escuchar la nota completa: