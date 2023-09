Compre sin IVA: qué hacer para no perder el reintegro del 21%

El programa "Compre sin IVA" reintegra el 21% de las compras realizadas en los alimentos y productos de higiene de la canasta básica. Para acceder a los reintegros, los usuarios tienen que realizar sus compras con tarjeta de débito, cuenta DNI o Modo BNA+. Sin embargo, hay que tener algunas claves para no perder dicho beneficio.

¿Por qué no cobré el reintegro?

Hay algunos usuarios que todavía no han podido o han perdido el beneficio del reintegro del 21%. Para no perder el beneficio, los usuarios no se tienen que exceder del el tope mensual, no deben utilizar tarjetas de crédito o prepagas y deben tener declarado el CBU ante la AFIP.

Utilizar tarjetas de créditos o prepagas

El reintegro del 21% se aplica siempre y cuando se abone con la tarjeta de débito, Cuenta DNI o Banco BNA+. Por eso, las compras realizadas con tarjetas de crédito o tarjetas prepagas de billeteras virtuales no tendrán el beneficio de la devolución del IVA.

No tener declarado el CBU ante la AFIP

Los beneficiarios del programa de devolución del IVA deben tener el CBU declarado ante la AFIP para poder recibir el reintegro. De otra forma, no podrán obtener el reintegro. Para registrarlo, hay que ingresar a la página de la AFIP y llenar una serie de formularios.

Exceder el tope mensual del reintegro del 21%

El tope de reintegro por mes es de $18.800 y es por persona y no por grupo familiar. En el caso de que el monto de la devolución sea superado, se perderá el beneficio durante ese mes.

Reintegro: cuándo se acredita y cómo sacar el cálculo

El reintegro del 21% será acreditado de forma automática en la cuenta bancaria, donde la persona percibe sus ingresos, asignación, pensión o jubilación. La devolución puede tardar hasta 48 horas después de la compra.

Para saber de cuánto es el reintegro que corresponde, el cálculo que se debe hacer es el monto gastado multiplicado por 0,21.