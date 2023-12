Las repercusiones y las dudas luego de las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, no tardaron en llegar.

Celina Calore, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, CESO, dio un poco de claridad sobre los anuncios en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

“Las medidas van a tener una escalada inflacionaria, también vamos a tener un fuerte impacto recesivo y regresivo, habrá una fuerte caída de la actividad, aumento del desempleo que hará una caída fuerte en los niveles de consumo”, sentenció Calore.

Y a su vez agregó: “Ha sido un anuncio bastante angustiante y preocupante en el sentido de que aparentemente ya no va a ser la casta de la política la que pague la crisis, sino que esto caerá sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y la clase media en general”.

-Escuchamos que parte del objetivo de estas medidas es lograr el déficit cero, ¿con estos 10 puntos y otros que se dieron a conocer hoy, se logrará esto o hablamos de medidas parche?

- Sí hay un objetivo y diagnóstico de que a través de la reducción del déficit o ajuste del estado se va a lograr equilibrar las cuentas públicas y con eso bajar la inflación, sí es cierto que se apunta con algunos recortes del gasto, pero con eso solo no alcanza y se va a recurrir a la suba de impuesto, una cuestión llamativa para un gobierno liberal libertario, cuando la promesa de campaña había sido la reducción o eliminación de impuestos y todo eso cae sobre los trabajadores y no sobre otros sectores que tienen algún tipo de espalda para resistir ante la crisis. Lo que está proponiendo para los trabajadores es doblemente gravoso, por un lado, pérdida de poder adquisitivo a través de la escalada inflacionaria, la devaluación, por otro lado, que empiecen a ponerse en riesgo los puestos de trabajo por la crisis inminente y, por otro lado, la quita de ese beneficio que habían podido arribar durante el último gobierno y que les habían devuelto el Impuesto a las Ganancias, con lo cual son todos incrementos impositivos regresivos.

-¿Qué impacto tendrá la reducción de subsidios?

- Ese es otro factor de regresividad de estos anuncios. Va a golpear a los bolsillos de los consumidores y si bien el Estado, con eso busca bajar un poco su gasto y ahorrar, eso tiene su correlato en la actividad económica y cuando la actividad económica entra en recesión, las arcas públicas, también, se deja de recaudar porque los principales impuestos están atados a la actividad, con lo cual hay que ver si tiene el efecto deseado de bajar el déficit o no, ver de qué manera compensarán esos recursos.

-Se mantendrá el Potenciar Trabajo con el presupuesto 2023 y el aumento del 50% en AUH y la tarjeta Alimentar, que también van a quedar muy atrás, ¿el ciudadano cuánto aguantará estas medidas?

- Esas son medidas asistencialistas que van al sector de la población más necesitado, es mejor que estén esas medidas a que no estén, pero van a quedar obsoletas, apenas salgan a la calle, no van a servir ni siquiera para compensar o contrarrestar el impacto en los precios que va a tener la suba del tipo de cambio oficial. Respecto del Potenciar Trabajo, es una eventual eliminación porque si mantenés durante todo el año el presupuesto del 2023 se va a licuar en los primeros dos o tres meses y no sé qué pasará con el resto de los meses porque no habrá plata para eso. La realidad es que se está yendo a un esquema de existencialismo mínimo y solo apuntará a que no crezca la indigencia que es el que no puede comer, pero sí habrá mucho más nivel de pobreza, se ensanchará más principalmente porque la clase media será la más perjudicada.

-¿Qué se especula con respecto a la inflación de diciembre?

- La inflación de diciembre será mayor, sin dudas porque la devaluación impacta en toda la cadena productiva sumadas a la liberación de los precios. No hay ningún tipo de acuerdo con sectores que fijan precios, el estado sube el tipo de cambio, pero no se sienta con los supermercados, alimenticias. No tenemos un techo para la inflación y lo mismo sucede con el sector energético y tampoco se escucha que haya algún tipo de intervención del estado.