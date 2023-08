Comercios y Pymes disconformes frente al bono de 60.000

Los anuncios del Ministerio de Economía no solo generaron el sonoro rechazo de gobernadores e intendentes, aún aquellos del propio palo del ministro y candidato Sergio Massa. En el mundo del comercio también plantean las enormes dificultades que les acarrea, en medio de una economía en crisis permanente.

Adrián Alín, titular de Cecitys, se refirió al debate que hay por la entrega de los bonos, diciendo: “Son momentos difíciles, de incertidumbre, pero lo que planteamos desde CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), como socios de CAME, es que adherimos al rechazo de la forma del pago de bono, de cómo se implementó, porque nosotros hemos cerrado paritarias".

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) precisó que "el sector de comercio las cerró en abril, y todavía estamos pagando las cuotas de las paritarias, uno de los pocos sectores que ha acordado un beneficio para nuestros empleados, entendiendo que la situación económica es difícil para todos".

Además aclaró "entendemos que este bono viene a dar un alivio a nuestros colaboradores porque esto va a incrementar el consumo. Lo que decimos es que se tiene que incorporar a las paritarias este bono, no quedar fuera del sistema porque si no se va creando la parte informal del sistema que no conduce a nada".

Sobre lo que puede ocurrir, destacó: “Hay pymes que no van alcanzar a pagarlo o se les va a hacer muy dificultoso. En algunos sectores se van a tener que endeudar, pero todavía no está el decreto claro ni escrito, porque tenemos que entender que hay una devolución del 100% que todavía no está bien explicita en cómo se va a volver, a través de qué sistema, si a través del 931 del Anses, no está claro",

Aiín pidió "ser muy cautos, entendiendo, yo hablo desde el sector de comercio, que detrás de nuestras espaldas hay familias, detrás de cada empresa en donde si el circuito económico no funciona es imposible sostener el empleo".

“Creo que tiene que haber un sector responsable político", reclamó Alín, y agregó: "hablar de lo que se puede hacer y no hablar de lo que no se puede hacer, porque si no, estamos creando falsas expectativas al sector empresario, y de alguna manera definir qué tipo de país queremos".

"Queremos un país productivo o un país de importaciones. Estos son los dos grandes modelos económicos, y la ciudadanía tendría que decidir qué quiere", culminó diciendo.

Producción periodística Daniel Gallardo