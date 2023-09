Comercio electrónico: Argentina es el mercado de más rápido crecimiento a nivel mundial

El boom del comercio electrónico, que se intensificó aún más durante la pandemia, no tiene pensado detenerse. Se espera que el mercado de ‘ecommerce’ de Argentina duplique el valor de las transacciones, pasando de US$ 19.000 millones en el 2022 a US$ 41.000 millones en el 2026, creciendo con la tasa más rápida entre 40 países a nivel mundial.

El reporte anual Global Payments Report de Worldpay de FIS examina las tendencias de pago actuales y futuras. Los hallazgos del informe 2023 muestran que en el 2022 el crecimiento explosivo en el comercio electrónico mundial que tuvo lugar durante los dos primeros años de la pandemia se desaceleró el año pasado, pero sólo ligeramente, con el valor de las transacciones de comercio electrónico creciendo 10% de 2021 a 2022 para llegar a más de 6 billones de dólares, según indica el diario BAE.

Argentina es el tercer mayor mercado de comercio electrónico de América Latina, por detrás de Brasil y México, y tiene la tasa de crecimiento del comercio electrónico más rápida prevista -21% de CAGR (Compound Annual Growth Rate, o tasa de crecimiento anual compuesto) hasta 2026- de todos los mercados cubiertos en el informe durante el año pasado.

Este crecimiento se ha visto impulsado por el comercio móvil, que representó el 60% del valor de las transacciones de comercio electrónico en el 2022.

Juan Pablo D’Antiochia, vicepresidente Senior de Worldpay para América Latina, dijo: "El mercado de comercio electrónico de Argentina continúa creciendo a tasas impresionantes y no muestra signos de desaceleración. El fuerte crecimiento y una sociedad digitalmente conocedora hacen de la Argentina un mercado atractivo para que los jugadores de comercio electrónico lleguen a nuevos clientes e impulsen más negocios".

Tendencias de pago

Los métodos de pago alternativos (APM, por sus siglas en inglés para 'Alternative Payment Methods') están empezando a conquistar rápidamente el mercado. A la hora de pagar en línea, los consumidores argentinos prefieren utilizar tarjetas, ya que las de crédito (36%) y débito (18%) combinadas representan una mayoría absoluta del valor de las transacciones de comercio electrónico durante el año pasado.

Las billeteras digitales también están creciendo en Argentina. Con casi dos docenas de marcas compitiendo en este mercado de pagos de rápido crecimiento. Se prevé que crezcan 26% en el comercio electrónico y 21% en los puntos de venta hasta el 2026.

Se espera que el crecimiento de los pagos continúe entre 2022 y 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 24 por ciento. Este crecimiento es significativo entre los métodos de pago.