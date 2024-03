Cese del cepo cambiario: perspectivas para el dólar, bonos y acciones

El escenario económico argentino se encuentra en un momento de expectativa y especulación mientras el mercado comienza a considerar diferentes escenarios. La posibilidad de que el país reciba financiamiento, el comportamiento del dólar y la fluctuación de los bonos son temas en el centro de la atención financiera. Sin embargo, los analistas advierten cautela ante este panorama.

Reservas y pasivos monetarios

Hasta el 13 de marzo de 2024, las reservas argentinas alcanzaron los US$ 28.488 millones, mostrando un aumento significativo respecto a los US$ 21.209 millones registrados el 7 de diciembre del 2023, lo que representa un incremento de US$ 7.270 millones durante la gestión de Javier Milei. No obstante, las reservas netas siguen siendo negativas.

En cuanto a los pasivos monetarios, se observan cambios importantes. Durante un período de tres meses, la base monetaria experimenta un modesto aumento, mientras que la circulación monetaria creció un 14,7%, alcanzando los $7,8 billones. Este aumento contrasta con la inflación del 71,3% entre diciembre y febrero, evidenciando una disminución en el poder adquisitivo del dinero en circulación (el “efecto licuadora”). La deuda en dólares también aumentó, superando incluso la inflación en pesos.

Especialistas destacan la necesidad de Argentina de obtener un crédito para aumentar sus reservas internacionales debido a las obligaciones pendientes de pago por importaciones y pasivos monetarios. Si se lograra este crédito adicional de US$15.000 millones, las reservas ascenderían a aproximadamente US$43.488 millones, lo que, en relación con los pasivos monetarios de $49,1 billones, establecería un tipo de cambio de equilibrio de $1.128.

Economistas subrayan la importancia del ingreso de fondos frescos, destacando que ello podría tener un impacto significativo en la situación económica del país, especialmente si el sector público continúa mostrando resultados positivos. Además, sugieren que este éxito podría incluso llevar a una mejora en la calificación crediticia nacional.

Sin embargo, también existe preocupación acerca de la fragilidad del balance del Banco Central en la actualidad, indicando que, según la relación entre las reservas y los pasivos monetarios, el tipo de cambio de equilibrio sería de $1.723, lo que propone una situación económica desafiante si no se producen cambios (ayuda internacional).

Perspectivas y desafíos futuros

A pesar de estos indicadores positivos, persisten desafíos valiosos para la economía argentina. La necesidad de pagar importaciones pendientes del 2023 y aproximadamente US$ 10.000 millones en importaciones acumuladas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, lo que plantea la urgencia de obtener financiamiento adicional para fortalecer las reservas.

La obtención de un crédito adicional de US$ 15.000 millones podría elevar las reservas a US$ 43.488 millones, lo que tendría implicaciones directas en el tipo de cambio y la estabilidad económica. Sin embargo, la ausencia de este financiamiento podría exacerbar las vulnerabilidades económicas, especialmente dada la debilidad actual del balance del Banco Central.

Escenarios y proyecciones

El mercado está anticipando la llegada de fondos del exterior, como lo demuestra el comportamiento de los bonos soberanos. La posibilidad de obtener un crédito internacional de US$ 25.000 millones podría marcar un cambio fundamental en el rumbo económico del país, especialmente en términos de tasas de interés y financiamiento en moneda extranjera.

En cuanto al dólar, se espera que se mantenga estable, mientras que las tasas de interés en pesos podrían experimentar cambios cruciales si se obtiene financiamiento externo. La posibilidad de que los dólares ingresen al país, especialmente a través del blanqueo de capitales, también se encuentra en discusión y podría influir en la estabilidad financiera a corto plazo.

Alternativas para los ahorristas

La eliminación del piso de las tasas de interés de los plazos fijos por parte del Banco Central aumentó la incertidumbre entre los pequeños ahorristas, quienes buscan proteger sus fondos en medio de una inflación persistente.

Anteriormente, los depósitos a plazo fijo en bancos ofrecían un rendimiento nominal anual del 110%, lo cual no garantizaba ganancias reales, pero al menos superaba los resultados ofrecidos por la cotización del dólar. Sin embargo, ahora, con una tasa reducida a entre el 70% y el 80% anual durante 30 días, según el banco, la situación se torna más complicada.

El último informe del INDEC reveló una inflación del 13,2% en febrero, con una tasa interanual del 276,2%. Aunque hubo una desaceleración en comparación con el mes anterior, sectores como "Comunicación" y "Transporte" experimentaron aumentos significativos. Aunque las expectativas de inflación están ajustándose, aún se sitúan en torno al 210% anual, lo que mantiene la preocupación por el poder adquisitivo.

Giselle Colasurdo, asesora financiera y creadora de contenido en YouTube, sugiere considerar los fondos comunes de inversión de mercado monetario debido a su rendimiento cercano al 85% anual. Destaca que estos fondos aún no han absorbido completamente la reducción de tasas, ya que continúan acumulando la tasa de los plazos fijos previos al 110% anual.

Mirando hacia el futuro, Colasurdo menciona que los dólares financieros, como el MEP, podrían ser una opción a largo plazo. Aunque es poco probable que superen la inflación en términos de rendimiento en pesos, al menos están a un precio razonable.

Los fondos de mercado monetario, también conocidos como plazos fijos o T+0, están ampliamente disponibles en plataformas de homebanking, sitios web o aplicaciones de corredores de Bolsa, e incluso se están incorporando a billeteras digitales como Mercado Pago, Ualá o Prex.

Diego Martínez Burzaco, gerente de país de la aplicación de inversiones Inviu, ofrece otra perspectiva: "Si el objetivo es proteger los excedentes monetarios a corto plazo de la inflación, no hay ningún instrumento que garantice eso".

Sin embargo, señala una opción menos común para aquellos que buscan protección contra la inflación: "quizás lo único que se puede hacer es invertir en un fondo común de inversión que tenga activos en pesos ajustados por valor y que invierta en deuda corporativa".

Con información de Ámbito y El Litoral