Caen las ventas a una semana de Navidad: ¿qué sucede?

Se acercan las fiestas de fin de año y con ellas los gastos correspondientes en regalos, alimentos y decoración que se utilizan para los dos encuentros: Navidad y Año Nuevo.

Siempre en esta época es común salir a realizar las compras para abastecerse y que no falte nada. Pero, ¿qué está pasando en los negocios de cercanía con las compras navideñas?

Germán Romero, director de Estadísticas y Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) contó que hubo una leve "desaceleración".

Teniendo en cuenta los datos de la inflación, el entrevistado observó que el índice puede haber afectado considerablemente a las compras. De esta manera, sobre las ventas, indicó: "Hay que decir que no hemos podido perforar el piso del 6% de julio. Nuestro departamento de estadísticas midió una inflación para noviembre de 6,17% 6,2%".

En este sentido, detalló que en la canasta navideña "se ha incrementado el valor de lo que es confituras, sidra, ananá fiz y pan dulce que fue cercano al 135% de manera interanual. Lo que conforma la cena navideña, pollo, fiambres, mayonesa y demás, al no ser productos básicos también tuvieron fuertes incrementos durante el año y eso va a complicar".

Además analizó que la canasta básica en noviembre se movió 6,80% y hay sectores, las personas que más necesidades tienen, no compran ya ciertos productos, sino que los compran la clase media alta", como la carne, algunos pescados etc.

"Los productos que están en precios justos no contienen lo de mayor peso estadístico, no tienen carne vacuna, porcino, de pollo, no tiene huevos, frutas ni verduras, apenas tiene leche, muchos fideos fuera de estación pero ciertamente no está teniendo estos productos que mencione antes, indefectiblemente no va a afectar a la canasta básica alimentaria, mucho menos a la inflación, así que ciertamente es un maquillaje", agregó.

A pesar de esta situación, indicó que "no hay un plan para frenar la inflación y este año rondará el 100%".

Finalmente, contó que "hoy la canasta básica total, para una familia tipo de 4 integrantes asciende a $153.255dentro de esto, y los alimentos subieron un 6,80% en noviembre, es el rubro con mayor peso estadístico dentro de esta canasta, pero no hay control para el comercio minorista, es decir la mercadería que estos reciben no tienen ningún tipo de regulación", destacando que Precios Justos fue directamente afectado a comercios mayoristas.