Luego de la invitación del bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para que Argentina se una a partir del 2024, se disparó una nueva polémica entre las principales fuerzas políticas opositoras al Gobierno nacional porque, tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, adelantaron que, en caso de ser gobierno, rechazarían la incorporación, ya que prefieren el alineamiento a los Estados Unidos.

Con este contexto, la Asociación de Importadores y Exportadores de la Argentina (AIERA) manifestó su postura y coincidió con el Gobierno nacional de no desperdiciar este nuevo vínculo comercial. El programa, de Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al economista de AIERA Santiago Solda sobre esta cuestión.

“Todo lo que sea inversiones para Argentina, serán bienvenidas y no hay por qué cerrarse o dejar a otros bloques de países afuera: es una gran oportunidad. La invitación del lado de los BRICS está hecha y era algo que Argentina lo venía esperando”, expresó Solda.

-¿Qué países dentro del BRICS podrán beneficiar con manufactura o traspaso de bienes, que sea sustancial para las reservas del Banco Central?

- Ahí está metido Rusia, Brasil, China, India y son los países más grandes del mundo, que reúnen más del 40% de la población vital, el 15% de importación y el 15% de las exportaciones. Esto quiere decir, hay muchos negocios y posibilidades para que Argentina tanto pueda recibir insumos como venderles a ellos.

-A partir de esto, teniendo en cuenta otras uniones o relaciones entre China e India, ¿cuáles son las ventajas o beneficios que nos puede otorgar pertenecer a los BRICS?

-Con estos países, Argentina tiene una relación complementaria, no tiene mucha competencia. Con China y con India, con Rusia, se complementan muy bien las economías. Por lo cual, hay un espacio muy grande de crecimiento y China especialmente es uno de los mayores inversores a nivel global, a nivel de América Latina y particularmente de Argentina. Hay proyectos de las represas eléctricas e inversiones que pueden salir de ahí, cualquier inversión que venga de ese país hay que aprovecharla como una oportunidad, y no decir que no, por un tema ideológico.

-¿Qué te parece la relación comercial que tiene Argentina con India?

-Tienen muchas relaciones de exportaciones y lo que hay que buscar también es el valor agregado, ahí hay que poner el foco. Argentina tendría que tener armado un plan de desarrollo con el fin de crecer a futuro para mejorar nuestra competencia social y económica.

-¿Tenemos algún plano de desarrollo económico pensando en las exportaciones?

- No tenemos un plan de desarrollo armado. Estas son las falencias de Argentina. Hay que bajar un poco la intensidad y esta invitación no son cosas excluyentes, como si con este acuerdo se vayan a cerrar otros acuerdo. Todo lo que sean inversiones para Argentina, bienvenidas sean, no hay por qué cerrarse y dejar a otros bloques o grupos de países afuera, es una gran oportunidad.