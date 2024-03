Así afecta la disminución de fondos en la coparticipación federal

La coparticipación federal se encuentra cruzando una tormenta por la disminución de los fondos que reciben las provincias. Sin embargo, no todos los ciudadanos conocen qué es y cómo funciona.

Para poder entender más claramente este funcionamiento, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News, dialogó con Florencia Gutiérrez, analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quien explicó: “Para que se entienda un poco cómo es el manejo de los impuestos por ley de coparticipación, lo que se recauda a nivel nacional, el 56% se reparte entre las provincias, hay un 40 y pico que queda en el Tesoro Nacional y hay 1% que son las famosas transferencias discrecionales, que para las provincias significan un monto importante".

Cada vez menos recursos

“Nosotros en los informes de CEPA hacemos un análisis de la evolución de los recursos de coparticipación y. efectivamente. Lo que se observa es como, en febrero, los recortes fueron muy fuertes, puntualmente de las transferencias no discrecionales que prácticamente se cortaron en casi todas las provincias, y lo que pasa con coparticipación es que está por ley, no es que la puede recortar, pero lo que está sucediendo como hay un menor nivel de actividad los impuestos que se coparticipan, que son el IVA y el impuesto a las ganancias, no están creciendo tanto en relación a la inflación”, consideró.

“Sobre el IVA, tenés un impacto directo. Cuando hay menos consumo se recauda menos. En impuesto a las ganancias, al eliminarse la cuarta categoría, se afectó porque es un impuesto que se coparticipa prácticamente en su totalidad"

"Entonces, la recaudación, tanto de enero como de febrero, fue bastante más baja que la inflación. Esto está afectando los ingresos que se distribuyen a las provincias y además se le suma que los fondos, el fondo nacional de incentivo docente, el fondo que se destinaba al subsidio de transporte de las provincias también se recortaron”, explicó Gutiérrez.

”Por lo tanto, los deja en una situación crítica y complicada. Desde el gobierno nacional les dicen, usen sus cajas o hagan el ajuste que nosotros estamos haciendo a nivel nacional, y el recorte fue brutal porque en un mes les sacaron un montón de recursos”, añadió.

La cuasimoneda de La Rioja

“Es un bono, en algún momento lo tenés que rescatar y lo tenés que rescatar con pesos. Entonces, creo que el funcionamiento o no de esta cuasimoneda va a depender del nivel de aceptabilidad y de confianza que tenga dentro de la provincia”, analizó Gutiérrez.

“Esto sucedió en el 2001 y hoy lo que estamos viendo es que hay una escena en la cual hay un parate muy fuerte en todos los niveles de la actividad”, comentó. “Esto genera una baja en el nivel de la actividad, una baja en el PBI, que nosotros estamos proyectando que será del orden de 7 puntos a esta altura”, añadió.

