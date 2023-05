Según los almaceneros, el sueldo de los clientes dura solo 15 días

Fernando Savore, quien preside la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), se refirió en duros términos a la situación económica que atraviesa el país, usando una metáfora muy ilustrativa: "Estamos en una calle inclinada, con un auto sin frenos".

"Hace tiempo decimos que el día 15 es el fin de mes, el 15 se acabó el dinero; no se busca la marca sino lo que alcance el bolsillo", puntualizó el dirigente, destacando que "después del 15 la gente compra cinco artículos y los paga con tarjeta de crédito; o en vez de comprar un kilo de azúcar, pide medio kilo. Se trata de gente que trabaja y debería llegar a fin de mes y pide fraccionar el azúcar porque no llega", y lamentó que las mamás ya no compran leche todos los días.

"Por más que uno ponga ofertas que puedan seducir, la gente no tiene plata", resaltó el almacenero, porque "Cada mes que pasa la inflación es más fuerte y la mercadería no para de subir", e informó que hubo un 40% de aumento en el arroz y la yerba.

Otro de los fenómenos que se da es el fraccionamiento de productos, como el azúcar. "El paquete de azúcar no era caro históricamente, hoy venderlo a 600 pesos a esta altura del mes es difícil. Ahora se fracciona y nunca nos pasó y a la gente le da vergüenza pedirlo así. Esto también lo hacemos con cereales y avena, uno como comerciante se adapta a la demanda del cliente".

"Por ejemplo, cerca de fin de mes la gente no te pide 300 gramos de carne picada, sino que te pide 300 pesos de ese producto. O en vez de llevar un kilo de papas llevan tres papas. Son impactos demasiado fuertes, que se traslada en precios y la gente se asusta", precisó.

También fue consultado sobre la decisión oficial de que el Mercado Central opere como importador de alimentos: "Es un lugar físico ubicado en La Matanza. ¿Qué comerciante puede ir al Mercado Central? No todos tienen acceso. ¿De dónde traerán la mercadería, de Etiopía?", reclamando que se le de lugar a las pymes productoras de alimentos que además dan trabajo.

La entidad que preside propuso a la Secretaria de Comercio para llevar adelante una canasta de 40 productos de alta rotación, pero hasta el momento no han obtenido respuestas.