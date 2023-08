La devaluación del 22% que sufrió el peso generó muchas dudas sobre los precios, en especial los relacionados con los automóviles 0 KM. Finalmente, algunas de las fábricas comenzaron a delinear cómo seguirá la situación.

Toyota y Ford decidieron que los precios de sus productos no sufrirán modificaciones. En ambos casos, sus vehículos principales, Hilux y Ranger, se fabrican en el país, por lo que el stock no se ve agotado porque no hacen falta permisos de importación. Los que se están vendiendo actualmente ya están fabricados con los costos anteriores. Sin embargo, no se descarta algún cambio futuro en la situación.

Por otro lado, Peugeot y Citroen modifican los precios, pero como desde hace un tiempo manejan una estrategia en forma de escala, el cambio se verá dentro de 15 días. El objetivo de las empresas es mantener los modelos dentro de las distintas categorías de autos de lujo.

Fiat no tiene listas oficiales, pero se confirmó que el Cronos subirá su precio pero por debajo del límite de la escala 1. De esta forma, el coche más vendido de Argentina pasó de 6,9 millones de pesos a 8,2 millones.

Renault publicó una lista de precios que marca un aumento en casi todos los modelos del 7,9%. Sin embargo, los modelos Sandero, Kangoo y Alaskan subirán el 10,5%.

De cualquier forma, en la mayoría de los casos, si alguien quiere comprar un vehículo a esos precios, debe hacerlo por medio de un plan de ahorro. En cambio, si desea comprar de inmediato, se encontrará con un precio superior al de lista, en función de la libertad de las concesionarias y su búsqueda de ganancias.