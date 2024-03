Ha surgido un nuevo factor de preocupación en el sector de los asalariado a quienes le podría caer nuevamente la responsabilidad de pagar el impuesto a las Ganancias, se trata de una advertencia del ministro del Interior Guillermo Francos acerca de que a los contribuyentes afectados se les podría cobrar en forma retroactiva las cuotas que no se pagaron desde que el exministro Sergio Massa dispuso suspender la aplicación del impuesto para la cuarta categoría.

Francos, afirmó hoy que el Gobierno podría cobrar el Impuesto a las Ganancias por el último trimestre de 2023, ya que no se ha validado vía el Congreso el decreto por el cual el ex ministro de Economía, y en ese momento candidato presidencial, Sergio Massa, elevó el mínimo no imponible a 15 SMVM haciendo que la mayoría de los empleados sindicalizados dejen de pagar el tributo.

Horas antes del encuentro que mantendrá con los Gobernadores, en el cual se discutirán coparticipación y fondos para las provincias en el llamado “Pacto Fiscal”, el ministro puso sobre la mesa la recaudación del ultimo trimestre de ganancias del 2023. Una caja que por coparticipación pega fuerte en las provincias.

"Se hizo tan mal el decreto…Hubo un decreto que sancionó el gobierno de Massa por el cual se le quitó la atribución a las empresas de hacerle las retenciones a los trabajadores en relación de dependencia, que son los que pagaban este impuesto en la cuarta categoría. Y cuando se sanciona la ley, es para el periodo fiscal del 2024, con lo cual esos meses del año 2023 en que no se hizo la retención no queda eximido el impuesto", explicó Francos en comunicación con radio Rivadavia.

El dirigente nexo entre la Nación y las provincias explicó que "toda esa gente que quedó en esa situación, en realidad, si no se soluciona con esta ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre, esos tres meses de 2023, van a quedar sujetos al pago del impuesto a las Ganancias porque es el periodo fiscal 2023 y la ley lo planteó a partir del periodo fiscal 2024. Es un tema que hay que solucionar", afirmó.