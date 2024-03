Nueva suba del pan, y ventas en bajada

Los consumidores que hayan pasado por las panaderías se habrán encontrado -aunque no sorprendido, a esta altura- con la suba del precio de los productos, en un índice que según informó la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA), se sitúa en el orden del 13%.

El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) realizó una recorrida por panaderías, para conocer los nuevos valores y también las repercusiones entre los compradores. Florencia Pérez, panadera, se refirió a cómo la gente tomó el aumento de los panificados: “Aumentó ayer, venimos de aumentos cada un mes, casi, pero se lo toman no sé si mal, pero ya no se sorprenden. Es como que a la gente no le sorprende el aumento, sí compran menos cosas. Nos ha tocado gente que pregunta y se va y no compra".

Además, indicó un cambio en el hábito de consumo, donde ya no se compra por pesos o medidas, sino de acuerdo al monto que se tiene en el bolsillo. “Ya no es el kilo, ahora son pesos o gramos. 300 pesos, 400 gramos. Con 300 pesos, si llevan del pan flauta quizás llevan dos flautitas, si llevan del trabuco pueden ser tres o cuatro dependiendo del tamaño y lo mismo con el miñón. De hecho en el kilo de flauta entran 10 bollitos", remarcó Florencia.

En referencia a algunos precios de los ítems más consumidos, informó: “Cada tortita cuesta 250 pesos. Ahora hemos vuelto con el tema escolar y se llevan tortas o facturas para la merienda, quizás antes se llevaban dos tortitas y ahora solo una. Las facturas también aumentaron y hemos tenido ventas más bajas. Antes la gente se llevaba más cantidad y ahora se lleva menos y elige. Lo que son sacramentos y medialunas comunes están en 350, o 400 las especiales, y las que tienen jamón y queso 500 pesos”.

Producción periodística Daniel Gallardo

Ver nota completa: