Medidas del Gobierno nacional generaron preocupación y rechazo del campo

Las medidas anunciadas por el Gobierno nacional no fueron bienvenidas por el sector agropecuario, popularmente mencionado como "el campo", aspecto que destacó y explicó en entrevista con Ciudadano.News, el productor agropecuario y exministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile: "Se están sumando gravámenes a sectores que antes no tenían y que hoy pasan a pagar retenciones de 0 a 15 por ciento, es muchísimo, porque te condicionan mercados que podés haber ganado, mercados que tenés que competir contra otros países, con lo cual seguramente muchos productores estarán en problemas con sus clientes del exterior".

"En segundo lugar, porque la esperanza de mucha gente tenía que ver con un presidente (por Javier Milei) que decía que no iba a subir impuestos y que si bajaba gastos iba a bajar impuestos. Entonces, más allá de la coyuntura, dar marcha atrás con el discurso filosófico fundamentalmente que ha dado el presidente, genera desconfianza de cara al futuro. El impuesto por exportar es el peor impuesto que puede haber, igual que el impuesto a los ingresos brutos a nivel local", comentó Buryaile, exfuncionario de Mauricio Macri.

Buryaile fue claro en detallar lo que esto implicaría en las economías regionales: "Argentina ha puesto sobre el tapete la discusión de retenciones, pero las economías regionales tenían 0%, vamos al caso de la vitivinicultura, las exportaciones vitivinícolas son alrededor de mil millones de dólares. Y esas exportaciones ahora pasarán a pagar un impuesto del 15%, pero paga impuesto, no solamente el vino que se exporta, sino la botella que el bodeguero tiene que comprarla para poder exportar y, por lo tanto, tiene otra vez una competencia internacional ahí a pocos pasos de la cordillera. Del otro lado, Chile, un gran competidor".

El productor agropecuario amplió el cuadro demostrativo del perjuicio hacia otros sectores de la producción: "El precio de un cajón que se exporta, el 30% es la fruta y el 70% es el empaque. Para la ganadería es un golpe pasar del 9% al 15%, es terrible para todas las economías regionales y para la exportación de cualquier producto, no solamente los agropecuarios; creo que es una muy mala decisión que yo espero que el Gobierno analice y retrotraiga".

Para Buryaile, el Gobierno nacional no tiene facultades para aplicar estas medidas y explicó por qué: "Espero que el Gobierno repiense esta medida, porque aún no la ha tomado, de hecho no tiene facultades para hacerlo. El Gobierno no tiene facultades delegadas para subir impuestos, eso es facultad exclusiva del Congreso. Por lo tanto, espero que el Gobierno recapacite en el daño que hace a la economía en general con este tipo de impuestos y el daño que le hace a la palabra del presidente tomar este tipo de medidas".

Producción periodística: Daniel Gallardo