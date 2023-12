“Lo que estamos pagando es consecuencia de los últimos años"

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo dejan muchos puntos para el análisis, y aunque todavía falta la letra fina de las instrumentaciones y los decretos o normas correspondientes, los efectos comienzan a sentirse, tanto en el bolsillo ciudadano como en las barricadas que están armando ya sectores sindicales y piqueteros.

Elena Alonso, economista y especialista en finanzas, se refirió a los anuncios del funcionario: “Lo que nos llamó la atención es el dólar a 800, en vez de a 650 o 700”, porque coincide en que es un valor más alto del esperado, “pero lo mismo se hablaba de un atraso cambiario en 650 porque el dólar a 350 no lo podía tomar nadie”.

Entonces, en su opinión, “Es como un sinceramiento del tipo de cambio. Después, el tema de importadores-exportadores, creo que es un impacto fuerte en lo que respecta al acceso del dólar, y acá empieza a haber medidas”.

Además pronosticó “vamos a tener batalla de medidas, un listado de medidas diarias, porque estas decisiones económicas que se han tomado ayer van a tener impacto en la reglamentación, y hay muchos organismos que quedan en el medio, como comisión nacional de valores, Banco Central, entonces ese desglose de medidas lo vamos a ir conociendo a medida que vayan pasando los días”.

Pesada herencia

“Lo que estamos pagando ahora es una consecuencia de lo que vivimos en los últimos años”, remarcó Alonso, y agregó: “a mí me gusta como lo explicó Caputo ayer, que lo explicó de manera fácil para que lo entienda cualquiera, y eso me parece fundamental, que los políticos se puedan expresar de esa manera y que la gente, no por desinformación, no entienda las cosas”.

“El hecho de tener más gastos que ingresos nos ha generado tener emisión monetaria muy grande, y tener un impuesto inflacionario demasiado abultado que nos hace hoy ser parte de ese ajuste. No nos quedamos exentos del ajuste, si bien van a ajustar por un tema del aparato político, que todavía no hemos visto cómo va a ver afectado, pero sí el impuesto inflacionario, la merma en el poder adquisitivo la vamos a sufrir todos”, amplió.

Además, destacó: “acá los que más sufren, como siempre, son los sectores más vulnerables y las empresas que producen, que van a enfrentar esta situación de ser un poco la esponja de los problemas de los empleados, y poder resolver esa situación”.

En otro tramo de la entrevista explicó qué son las transferencias discrecionales: “Las transferencias son discrecionales porque no tienen justamente una justificación. Entonces las provincias que recibían este tipo de transferencias no las van a recibir más”, y destacó además que “en general coincide también que los más beneficiados son los que tenían el mismo carácter político del Estado".

" Si no hay una contrapartida o algo que justifique esta transferencia, la eliminan al 100% como eliminan la obra pública. No van a seguir con esto como la pauta publicitaria de los medios”.

La economista aclaró: “No es que se elimina la coparticipación, incluso empieza a haber requerimiento de los gobernadores, por ejemplo acá el gobernador provincial también se habla que iba a pedir una coparticipación del impuesto al cheque, que es un impuesto nacional, para poder reducir los impuestos provinciales como son los ingresos brutos”.

Ajuste político

A la hora de las críticas, Alonso indicó: “Acá el ajuste tiene que ser del aparato político, y por otro lado tiene que haber un alivio fiscal para las empresas, para que el empleo no se vea afectado por la recesión que habrá por toda esta cola de variables macroeconómicas que tenemos”,

La economista, aclaró: “como hoy el ajuste no puede ser inmediato, los impuestos no van a poder reducirlos de inmediato, entonces en eso van a ser gradualistas. Igual el asistencialismo que hacen con los sectores vulnerables, los jubilados, no es asistencialismo, sino lo que corresponde”.

Finalmente, dejó un consejo para cubrirse con posibles ahorros, como por ejemplo el aguinaldo: “La recomendación es no tener pesos, no tenerlos sin hacer nada. Acá cuando hay inflación se genera la ilusión óptica en el desierto, que vemos ese espejo de agua, que sería la tasa de interés que nos encandila y vamos hacia ahí porque es lo que conocemos, entonces nos genera una descapitalización".

La economía en el mediano, largo plazo, se va a tender a dolarizar, entonces en un escenario donde hay inflación alta, y supongamos que no lleguemos a la dolarización, la inflación te come la tasa de interés, que han dicho que va a seguir igual”.

Bajo ese escenario hacer plazo fijo me genera un pérdida del poder adquisitivo. “Ahora, qué hago si no hago plazo fijo. Tasa de interés mayor a la inflación es difícil de tomar hoy, no existen instrumentos de corto plazo que paguen tasa de interés que supere la inflación".

"Acá que tengo que poner en valor y como prioridad, que tenga la plata a cambio, liquidez, o sea lo que haga que pueda rescatarlo rápido. Por ejemplo billetera virtual, por ejemplo cobro el aguinaldo y lo voy a usar para pagar deuda”.

“Tener deudas en pesos no es malo, pero que sea menor que la inflación que se espera, que se habla del 300%”, aconsejó, es decir, “si tengo una deuda de 200% y tengo plata para pagarla es mejor guardarla, comprar dólares, hacer alguna inversión, algún bono, alguna acción, una cartera de inversiones que me permita pagar y mientras espero, o si la van a pagar porque se la quieren sacar de encima, no lo paguen antes del vencimiento y esa plata por ejemplo la colocan en una billetera virtual que me paga el 100% de tasa, y me hago unos pesos en ese tiempo”, analizó Alonso.

“Esta cuestión de pagar con las tarjetas de crédito en el supermercado, úsenlo, la semana que viene cierran las tarjetas, viene Navidad, Fin de Año, los gastos que tengan que hacer en vez de pagarlos hoy con el aguinaldo, porque a veces pasa que cuando tengo la plata en la mano, es la sensación que todos tenemos, te la querés sacar de encima".

"Entonces guardo la plata, la invierto en algo, pago con la tarjeta de crédito y gano un mes de inflación”, completó.

Ver nota completa: