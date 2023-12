La primera mujer en presidir una entidad agropecuaria habló del campo

La ganadería, y dentro del rubro la cadena láctea, esperan con expectativas poder torcer una historia que muestra notables perjuicios en los últimos años, relegando a una actividad que otrora supo brillar.

Es uno de los desafíos que tiene Lisselotte Diz, como parte de legado que inició su abuelo Elbio en la Asociación de Criadores Holando Argentino (ACHA), y de la que fue electa como primera mujer presidente hace dos semanas.

En el sector lácteo -dicha raza es el epítome de la lechería argentina- se esperanzan que con el nuevo Gobierno se puedan recomponer recios, permitir el crecimiento de la genética y destrabar protocolos sanitarios para exportar a países limítrofes.

La pasión que siente por los animales llevó a esta ingeniera agropecuaria a especializarse en nutrición en vacas lecheras, en Madison, Wisconsin, Estados Unidos, y atiende no solo su propia producción sino que asesora a otros, porque “Me parece bueno no quedarme solo con lo del tambo de mi casa, sino ver distintos sistemas.

Es el desafío de tener y atender distintas problemáticas, con otros sistemas y tipos de explotación. Eso ayuda constantemente a mejorar. Muchas veces uno se encierra en su establecimiento y termina achatándose. Es una forma de estar actualizado y viendo opciones y oportunidades”, explicó.

“En el tambo siempre hay algo que tenés que estar solucionando: la guachera, la alimentación y reproducción. Es bueno tener un universo grande para tener información”, contó, agregando: “Desde muy chica estoy en contacto con el tambo y los animales".

"Siempre íbamos a exposiciones ganaderas y estaba presente en la preparación de los animales. Antes de empezar la universidad, pensé que me iba a dedicar más a la genética. Cuando comencé a estudiar y tuve las materias de nutrición y alimentación me di cuenta de que me gustaba muchísimo. A partir de allí me di cuenta de que eso era lo que me apasionaba”.

La Asociación brinda servicios como el control lechero oficial, el registro de cría, la calificación del genoma, herramientas que le sirven al productor para tener información y más eficiencia, y buscan que los productores hagan control lechero y calificación, que va a permitir agrandar la base de datos para conocer qué pasa en la lechería a nivel país.

El sector lácteo fue uno de los más golpeados por la sequía y la crisis económica del país, pero esperan que la situación mejore. “Esta es una crisis bastante grave, porque a lo económico le tenés que sumar la sequía, que por suerte en algunas zonas se está revirtiendo, pero veníamos de tres años muy complicados, que fue como una presión a la producción.

Además, el desbalance que hay entre el precio de la leche y los granos es muy grave. Teníamos el tema de que muchos tambos se quedaron sin reserva o sin poder hacer silo. Esto no se va a solucionar rápido. Vamos a transitar un periodo complicado”, sostuvo la directiva.

La capacidad para crecer es enorme porque “El productor es muy eficiente y si te dan las facilidades para poder producir la producción puede aumentar un montón y va a haber la cantidad necesaria para producir y exportar”, dijo, ya que la Argentina tiene las posibilidades de exportar genética, pero los protocolos sanitarios con otros países dificultan este crecimiento.