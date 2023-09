La industria pesquera busca incorporar a beneficiarios de planes sociales

La falta de mano de obra capacitada hace mella en muchas actividades, frente a la carencia de gente dispuesta a trabajar por la comodidad de los subsidios y planes sociales, realidad muy pesada especialmente en las economías regionales.

Gustavo González, presidente de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), señaló: “Surge de una necesidad que tenemos en la provincia, de formar o incorporar gente con oficio. Hace falta tener oficio de filetero, de procesador de pescado blanco, que es algo que requiere un tiempo hasta que los niveles de producción de cada individuo pueda estar estandarizados dentro de una media que logre que la empresa sea competitiva a nivel internacional".

Entonces, "en este oficio que se ha perdido es donde vemos la posibilidad de incorporar gente que esté percibido un plan, que quiera aprender el oficio mientras que esta capacitación dura, cobren el plan y algún incentivo más que puedan aportar la empresa", planteó en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), "y una vez terminada esta capacitación y que la gente realmente haya aprendido y pueda mantener una producción estandarizada, sean incorporados de una forma definitiva por las empresas, o sea tengan un trabajo formal y pueda dejar de lado el plan".

Mientras dure ese tiempo de capacitación se piensa en un mix, para que tampoco sea costo de las empresas, "porque sino quizás no lo hagan, donde la gente siga cobrando el plan y las empresas paguen un plus por capacitación, pero no sería el salario que cobra la gente efectiva de las plantas, por lo menos en el tiempo que estén aprendiendo a realizar estas tareas", remarcó.

Esto se debe a que se vive un momento de la actividad que González explicó: “En Chubut o como nos ocurre acá, hemos tenido la suerte que los últimos 10 o 15 años han aparecido langostinos con mucha abundancia, lo que ha hecho que la industria se aboque a un mono producto, que es el proceso y exportación de langostino, dejando un poco de lado y perdiendo la gente que hace este producto, que es el pescado blanco".

"Pero por supuesto que es una herramienta laboral, un producto de exportación, que no compite o no tiene los valores de langostino, pero si es un buen producto para salir a nivel internacional que generaría esto, diversificar la matriz productiva, incorporar otra línea de procesamiento y aumentar el trabajo y los niveles de exportación de divisas".

A partir de ello tomaron la decisión desde la cámara de redactar el proyecto, buscando la interpretación legal para que sea posible, entendiendo que los planes de trabajo pierden ese beneficio inmediatamente cuando son incorporados por una empresa, "entonces esta redacción de este acuerdo fue presentado ayer al gobernador, para que sea él el que lo pueda presentar y pulir dentro del Congreso de la nación, donde necesitamos que tenga su aprobación para que esta gente pueda ingresar, sin perder el beneficio del plan", sentenció.

“Estamos pensando en una primera etapa de 2 años de unos mil trabajadores. Somos optimistas y pensamos que los valores que tienen hoy los planes sociales son relativamente bajos. Entendemos que la gente tiene que aspirar a estar mejor. Esta es una salida laboral real, una capacitación paga mientras que la desarrollan y la posibilidad efectiva de ingresar a un trabajo en blanco", precisó.

Por último, reflexionó sobre el saqueo en agua argentinas: “Esto se ve mucho en el borde de la milla 200, la plataforma Argentina es una plataforma muy extensa, con mucha riqueza y lo vemos con frecuencia cuando toman imágenes de lo que ocurre en el límite de esa milla, con la cantidad de barcos que ingresan ilegalmente.

"Sobre eso, mi pensamiento es que no hay que inventar demasiado, si no que hay que ver lo que ha ocurrido en otros países, que han logrado una herramienta efectiva de esto, como es Ecuador, que está haciendo un buen planteamiento internacional, logró extender su plataforma de 200 millas a 250, lo que corrió 50 millas a toda la pesca ilegal y de alguna manera la exterminó, la combatió con una medida sin usar demasiados recursos itinerarios”, completó.