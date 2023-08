La devaluación en los bolsillos: No hay precios y se frenan las ventas

En un escenario dominado por la incertidumbre económica, donde el resultado electoral agravó al tremenda desorientación del Gobierno sobre qué hacer con las principales variables, palabras como desabastecimiento, subas, devaluación ya suenan de manera repetida.

Los comerciantes son testigos de esta desorientación, y Germán Romero, director General Departamento de Estadísticas y Tendencias, Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, explicó en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) cómo impactó la devaluación: “Desde el lunes en la mañana es conocida la devaluación post PASO que realizó el gobierno nacional.

"Lamentablemente, nos encontramos con las primeras entregas que se daban en el transcurso de la mañana, que eran los lácteos, y allí recibimos un 15% en promedio de incremento en leche y yogures", a lo que se sumó que "no se entregaron la otra parte de lácteos que era queso cremoso, duros y semiduros y a partir de allí el resto de los distribuidores que van al domicilio comercial, como gaseosas, cervezas, galletas, fideos y demás, no se entregó nada el lunes, ni el martes".

El dirigente resaltó que los mayoristas tienen sumamente restringida la entrega de mercadería, "y a partir de hoy empezamos a recibir a cuentagotas un listado provisorio que tiene un incremento del 25 y 30% en general, todos los productos, básicos y no básicos".

Productos sin precios

Pero lo más preocupantes es que ese listado es provisorio, dado que la devaluación no es lineal, "el 22% fue la devaluación, a eso hay que agregarle, dentro de esa devaluación, el aumento de los combustible en dos oportunidades en 48 horas, que tiene un impacto en el costo logístico, y por eso es que el dólar blue, informal, no parece encontrar techo".

Según Romero, "esto sigue impactando aún más sobre el precio de alimentos, principalmente aquellos que constituyen commodities internacionales, como es el aceite, harina, azúcar y derivados, leche en polvo y demás. La verdad que 30% es lo que hay que decir, entre 25 y 30 el promedio de incremento de alimentos en lo que va de la semana en este contexto de devaluación".

“No hay precios de referencia, realmente tenemos este problema de que el listado es provisorio, pero hasta que no llegue la mercadería, no se consiga no podemos dar fe que ese sea el incremento real. Nadie quiere, ningún comerciante quiere agregar más de lo que corresponde pero tampoco quiere perder".

"Es una incertidumbre terrible en todos los productos. Nuestra institución nuclea almacenes pero también otros comercios minoristas como es indumentaria, calzados, electrónica, todo esos comercios, hay quienes lamentablemente han tenido que cerrar por no tener precios", precisó el entrevistado.

Más inflación

“Cuando hablo de elevación, de pequeñas unidades comerciales, como las carnicerías que han tenido un fuerte impacto en el precio de la carne, ellos no pueden darse el lujo de cerrar, aparte no se pretende crear una histeria colectiva, se vende lo que se puede, se le carga lo que el listado dice, nadie va a tratar de sacar ventaja de una situación tan delicada para el país, pero la situación es compleja", continuó Romero, a la vez que detalló la tarea que están haciendo: “en nuestro departamento de estadísticas y tendencias nos reunimos ayer con los equipos técnicos, y estamos proyectando una inflación entre 12 y 14% para agosto.

La inflación difundida ayer por el INDEC para julio es de 6,7, es a nuestro entender la última del año que tiene un dígito, a partir de allí lamentablemente se proyecta el doble para agosto, de hecho la canasta básica total que habíamos delimitado, la línea de pobreza para julio en 266 mil para una familia tipo, a fines de agosto estaría en el orden de los 305 mil pesos, y la inflación proyectada que era de 138 en julio. Ahora la debimos elevar a 170% en todo el 2023. Son números abismalmente diferentes a lo que todos los argentinos teníamos pensado. Se ha desmadrado".