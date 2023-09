La construcción sufre un enorme parate post PASO

La construcción funciona como testigo de los tiempos de bonanza o malaria que se viven. Al ser de los rubros más dinamizadores de la economía, su realidad impacta decisivamente en los niveles de actividad, y en este caso la incertidumbre y la inflación vienen siendo muy sufridos, al punto de encender las alarmas.

Daniel Dimaría, presidente del Centro de Ingenieros de Mendoza, conversó del tema con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), y en ese marco indicó: “La preocupación viene desde hace bastante tiempo, a raíz que cada día la inflación ha ido generando un aumento de costo considerable, y después de las PASO el salto fue enorme, un 20% de incremento del costo de la construcción, lo que hace que se haga imposible construir".

“Sin lugar a dudas que aquel que está invirtiendo o con intenciones de invertir, lo está pensando dos o tres veces", resaltó el dirigente profesional, "y muchos proyectos se van a postergar. Esto es grave para la industria de la construcción, para la gente que trabaja en la construcción, para los profesionales que trabajan en la construcción son situaciones graves porque la incertidumbre es mayor".

El mundo de la construcción tiene una vertiente importante en las construcciones privadas, pero también hay un gran motor en aquellas que son encaradas por los distintos niveles del Estado, que también se han visto afectadas. “Sin dudas que la obra pública implica un importante insumo de mano de obra, un trabajo importante para los profesionales de la construcción y la parálisis afecta a todos por igual", precisó Dimaria.

“A principio de año, como era año electoral, había proyectos, había ideas, ejecución de obras que este salto inflacionario extraordinario ha hecho que se paralicen o se lentifiquen. La devaluación ha hecho que un incremento del 20% en un mes en la industria de la construcción sea muy importante", agregó.

Las perspectivas distan también de ser alentadoras: “Sin lugar a dudas que para los meses que vienen no vamos a esperar demasiado, porque la situación no parece que vaya a cambiar, y seguramente las autoridades actuales no van a hacer más de lo que han hecho hasta ahora", por lo que "habrá que esperar a los próximos gobiernos, tanto provincial, municipal y nacional para ver cuáles son los proyectos que se ponen en funcionamiento".

En cuanto a los insumos que más se han encarecido, precisó: “El hierro fue el que pegó el mayor salto, entre julio y agosto, en el orden del 40% de aumento. Eso no significa que no haya (stock). pero el salto es extraordinario, y más que es lo que se utiliza en el inicio de las obras, entonces origina serios inconvenientes al momento de decidir la ejecución de una obra”.