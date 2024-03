Apenas finalizados los actos y festivales de la temporada de Vendimia, desde la Asociación de Empresarios Gastronómicos, Hoteleros y Afines (AEHGA) se observa una caída del 20% en las reservas hoteleras con respecto a la misma época de 2023.

Entrevistado por El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) Edmundo Day reconoció el deterioro del poder adquisitivo teniendo en cuenta que un 85% del público en este caso es nacional.

También el dirigente evaluó el resultado de los sucesivos aumentos de combustibles, la imparable inflación, la devaluación, todos factores que influyeron directamente en el bolsillo. En un margen más extenso del tiempo Day atribuyó parte de la situación a las consecuencias de la pandemia, de las anteriores crisis que, como afecta a la macroeconomía recae en nuestra actividad "no obstante seguiremos trabajando por la marca Mendoza".

El titular de AEGHA adelantó que el fin de semana de Carnaval tuvo buen resultado pero explicó que el bolsillo no alcanza a recuperarse.

“En las fuentes de trabajo esto aún no impacta porque lo que pasó por ahí es que hayamos tenido un poco menos de trabajadores eventuales que en esta época solemos tener, pero hasta ahora todas las estructuras hoteleras y gastronómicas están luchando en esta nueva economía, esta nueva estructura de costos que tenemos y sabemos que viene un trimestre complicado, porque a su vez no se ven alicientes de consumo como en su momento era Previaje, alguna otra herramienta, ahora está esto de cuota simple pero la verdad que todavía no genera gran atractivo y entendemos que más que nada habrá una adecuación de estructura, muchos momentos para capacitación, revisar estructuras de costos, creemos que se viene ese trabajo", añadió el entrevistado.

Aspectos positivos

"Vemos que es una coyuntura difícil, como pasa en otras actividades económicas, pero lo vemos en el mediano plazo con buenos ojos porque hay cosas que son positivas, por ejemplo la política de cielos abiertos, de hecho esta mañana hemos estado reunidos con gente de Jetsmart con la ampliación de vuelos a nivel regional y vemos que a su vez hay una ánimo de competir, que en el caso de la provincia tiene buena oferta hotelera con hoteles de una a cinco estrellas completas, hoteles boutique".

"Por otro lado el tema de ampliación de la oferta gastronómica, todo lo que logró con las estrellas Michelin, la declaración de Mendoza como ciudad iberoamericana de la gastronomía, todos estos temas creemos que serán siempre atractivos para no caer en el trabajo solamente por precio, sino que sea un trabajo de marca, pero como todo sabemos que este momento es difícil pero auguramos en el mediano plazo buenas posibilidades de crecimiento", destacó Day.

“Más estabilidad macroeconómica genera credibilidad, mejores reglas de juego, firme y que permiten a la gente invertir o en el caso de inversores que ya están en la provincia, ampliar lo que tienen, mejorar los servicios, pero creo que estamos en una fase de adaptación de toda la economía que vienen 4 meses difíciles y después se inicia un ciclo con mejores reglas de juego. Lo vemos positivo", finalizó