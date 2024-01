Expectativas y optimismo en Cuyo por la quita de retenciones

La denominada Ley Ómnibus, que en rigor se llama “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, recibió modificaciones que mejoran un poco el panorama para las economías regionales.

Sobre el particular, el gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news) para analizar cómo repercuten, en positivo y negativo, las modificaciones a lo que primigeniamente había presentado la norma en tratamiento en el Congreso, aunque prefirió arrancar hablando de la medida de fuerza de la CGT:

“Primero le voy a decir que no entendemos, nadie entiende el paro de mañana”, comenzó, “a un gobierno que recién asume hacerle un paro de esa naturaleza, no creo que sea beneficioso ni para los que hacen el paro ni para el país, por eso quería decirlo”.

La razón de esa crítica es por considerar que en realidad agrava mucho más la situación del país: “le agrega tensión, le agrega incertidumbre, le agrega lo que no debería ser de agregar, porque es una situación de violencia que no tiene justificativos”, indicó, y agregó “por lo menos, digamos, habría que respetar la voluntad del 56% de los habitantes que votamos este cambio, y dejar que hagan las cosas, y no agregar incertidumbre".

"Ahora bien, con respecto a su pregunta, claro, nosotros lo hemos recibido con beneplácito. No es para todas las economías regionales, hay productos, la soja, el maíz, el sorgo, y otros de otras economías regionales como es por ejemplo la manzanilla, la mostaza, que en principio estarían excluidos de los derechos de exportación. Pero sí es una medida significativa, sobre todo para la zona nuestra, que el gravamen quede en cero por ciento”.

Señales claras

“Esas son señales claras que nosotros de alguna manera estábamos esperando”, indicó Bustos Carra, considerando que “es parte también de la negociación que seguramente el presidente Milei le recomendaba a su ministro y a sus asesores para hacer”. Además de bajarse las retenciones a la industria del vino, algunas frutas que también estaban incluidas ya no lo están.

Uno de los sectores que se ve beneficiado y viene mostrando buenas performances es el ajo, y sobre el particular el dirigente destacó: “muchas veces la gente dice bueno, pero el ajo es un producto fresco, y la cantidad de mano de obra que lleva el ajo es tremenda”, y en estos momentos hay altas demandas, sobre todo de Brasil.

El empresario también hizo referencia a lo que está sucediendo con los precios, que tuvieron fuertes subas y luego se han ido moderando, según las mediciones, en parte por la caída del consumo y la demanda, pero hay quienes sostienen que la exportación encarece el precio doméstico, ante lo que aclaró: “hay productos que tienen un mercado, que es el mercado externo, pero a la vez tienen un producto que es para el mercado interno; pero no es porque las calidades sean distintas, sino porque son distintos tipos de consumo”.

Falando portugues

Brasil es uno de los principales destinos de exportación de la economía regional de cuyo, y se trabaja para fortalecer ese comercio exterior.

“Mucha gente habla de brasildependencia. Yo no, hablo de Brasil como un gran comprador, ha sido, es y Dios quiera que siga siendo un gran comprador, porque tiene una población que realmente es demandante, y sobre todo el alimento y sobre todo los productos mendocinos. Entonces, si esto sirve para consolidar esa relación, bienvenido sea”.

Producción periodística Daniel Gallardo

Ver nota completa: