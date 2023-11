El duro momento de la provisión de medicamentos

A principio de mes terminaba el acuerdo de congelamiento de precios en los medicamentos, lo que produjo algunos aumentos, y el pronóstico para los próximos tiempos es incierto, con lo importante que es el tema para algunas canastas familiares, especialmente en jubilados y pensionados.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, señaló que son importantes los aumentos que sufrieron los medicamentos en las últimas semanas: “Hago un poco de historia, el medicamento hasta el 1 de noviembre tuvo un precio congelado; un acuerdo entre industria y la Secretaría de Comercio, estuvo casi 75 días congelado, después de las elección PASO de agosto hasta después de las elecciones Generales.

Esto fue un acuerdo que terminaba el 31 de octubre, entonces a partir del 1 de noviembre se preveía un aumento, que en principio fue del 15% aproximadamente, en línea horizontal, en donde cada laboratorio aumentó los productos de todas las líneas".

"Desde nuestro sector esperábamos que fuera el único aumento en noviembre y no fue así, la semana pasada tuvimos un incremento del 12%. Como bien saben, no somos formadores de precios, formador de precios es la industria farmacéutica con autorización de la Secretaría de Comercio", agregó en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news).

De todos modos, estos movimientos no parecen reflejar la ecuación real del sistema, ya que precisó: “El medicamento ha estado retrasado; para ser sincero, a nadie le gusta que el medicamento aumente, es un tema de necesidad de la población que la plata no alcanza", y

Además, "es un impacto fuerte para seguridad social y para nosotros también porque los farmacéuticos, para que la gente lo entienda en finanzas, el medicamento, la seguridad social y una parte de ese medicamento lo está cobrando a 60 días promedio, y cuando termine de cobrar eso si hay un impacto del 15% en el valor del medicamento o más, no le alcanza a cubrir los costos".

Eso lo hace "un tema delicado, los farmacéuticos en realidad cuando hay estos incrementos tan bruscos, se nos ve resentida la actividad, no solo porque la gente no puede adquirir el medicamento sino porque nosotros también se nos complica financieramente".

El abastecimiento

En tiempos de incertidumbre siempre aparecen las dudas sobre las posibles faltas, y demasiadas veces se ha verificado que las droguerías no entreguen ciertos productos y se produzcan desabastecimientos. “En esto son especulaciones", afirmó Valestra,

"A fines de octubre hubo algunos inconvenientes de provisión desde la industria farmacéutica a las distintas droguerías, en este caso en Mendoza tuvimos algunos problemas de producción, un par de días, eso se subsanó y después no hemos tenido ningún tipo de problemas desde la provisión normal de los pedidos que hacemos, desde nuestro farmacias hacia los distintos proveedores nuestros naturales, que son las droguerías y distribuidores".

No obstante, aclaró: "Sí la industria farmacéutica tiene problemas en la importación o la disponibilidad de dólares para poder importar, en este caso principio de activos y las moléculas que necesitan para la elaboración de su posterior forma farmacéutica; eso lo desconocemos a priori, eso me parece que el gobierno debería tener en algún punto tener medidas especiales para que eso no pase. Esto es salud, tiene que haber medidas extraordinarias".

En cuanto a las principales obras sociales, explicó: “PAMI está al día, el problema que tenemos con PAMI es de orden de convenios, tiene un precio diferencial que es inferior por debajo del valor real del medicamento, donde la farmacia por ahí queda un poco descolocada con su proveedor al momento de hacer un cumplimento de pagos", lo que determina que estén en permanente negociación"

"Es difícil, pero hoy PAMI está al día. En OSEP también, la obra social provincial está al día y donde tenemos problemas es con prepagas y algunas sindicales donde lamentablemente hay atrasos que lo han venido soportando las farmacias. A veces de 30 días, convenios que son de 30 o 60, se han estirado hasta 90".

"Ha sido difícil tomar una medida de suspensión en un momento así. De todas maneras estamos poniendo todos los instrumentos desde nuestra institución para poder disminuir los plazos y tratar de acordar con las obras acuerdos que en un futuro sean más claros, modernos y sobre todo optimizando los tiempos porque si no es inviable".

“Hay que transmitir tranquilidad, las obras sociales van a seguir siendo atendidas en farmacias de forma normal. Si sabemos que mañana la confederación farmacéutica tiene reuniones con PAMI, y vamos a esperar para ver cómo se resuelve esto, qué transición hay, nosotros tenemos un convenio con PAMI hasta el 31 de marzo, de manera que tenemos que respetar ese convenio, de manera que la función de hoy es transmitir tranquilidad, ser respetuoso de los convenios y a nivel nacional estar relacionados permanente con las autoridades que dejarán su lugar y las próximas que vienen”, concluyó.

Producción periodística Daniel Gallardo

